نشست بررسی اسناد ویکی لیکس در مهر برگزار شد

نشست بررسی اسناد ویکی لیکس با حضور شماری از کارشناسان داخلی در خبرگزاری مهر برگزار شد. کیهان برزگر معاون امور بین الملل مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و کارشناس مسائل بین الملل، فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران، سید محمد مرندی استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران و محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم استراتژیک از جمله این کارشناسان بودند.

کارشناسان در این نشست اظهار داشتند : افشای اسناد محرمانه توسط سایت ویکی لیکس یک رخنه عظیم در سیستم اطلاعاتی و امنیتی آمریکا است که ایالات متحده از این بابت لطمات زیادی را در زمینه سیاست خارجی خواهد خورد.

کارشناسان در این نشست به برخی از نکات مهم اسناد ویکی لیکس اشاره کردند که از جمله این موارد می توان به اظهارات مقامات سفارت آمریکا در تل آویو در این باره که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هیچگاه به قولهایش عمل نمی کند اشاره کرد.

محمد حسن قدیری ابیانه اظهار داشت : اسناد ویکی لیکس واقعی و هدف از افشای این اسناد ضربه زدن به آمریکا است.

گزارش مشروح نشست متعاقبا منتشر می شود.