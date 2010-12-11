دو هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان سنقرو کلیایی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان در خصوص اهمیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: رعایت دقیق الگوی مصرف و صرفه جویی مورد تاکید دین مقدس اسلام و اعتقادات دینی است و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف ریشه دینی و اعتقادی دارد.

فرماندار سنقر و کلیایی آمادگی کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط در کنترل قیمتها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات را اعلام کرد.

حیدری با تقدیر از زحمات بازرسان اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی گفت: از ابتدای آبان ماه تا کنون دو هزار و 122 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و فروشگاه ها توسط بازرسان اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی بعمل آمده و تعداد 191 پرونده تخلف تشکیل شده است که متخلفین به پرداخت مبلغ 17 میلیون و 121 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

تشکیل اکیپ بازرسی مشترک برای کنترل وضعیت بازار در شهر و روستاها و آمادگی ادارات و ارگان های ذیربط برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین مصوبات این جلسه بود.