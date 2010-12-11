  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

طی یکماه گذشته؛

دو هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان سنقرو کلیایی انجام شد

دو هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان سنقرو کلیایی انجام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنقروکلیایی گفت: طی یک ماه گذشته بیش از دو هزار مورد بازرسی توسط تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای نظارتی از واحدهای صنفی این شهرستان به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان در خصوص اهمیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: رعایت دقیق الگوی مصرف و صرفه جویی مورد تاکید دین مقدس اسلام و اعتقادات دینی است و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف ریشه دینی و اعتقادی دارد.

فرماندار سنقر و کلیایی آمادگی کلیه ادارات و ارگانهای ذیربط در کنترل قیمتها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات را اعلام کرد.

حیدری با تقدیر از زحمات بازرسان اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی گفت: از ابتدای آبان ماه تا کنون دو هزار و 122 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و فروشگاه ها توسط بازرسان اداره بازرگانی و مجمع امور صنفی بعمل آمده و تعداد 191 پرونده تخلف تشکیل شده است که متخلفین به پرداخت مبلغ 17 میلیون و 121 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

تشکیل اکیپ بازرسی مشترک برای کنترل وضعیت بازار در شهر و روستاها و آمادگی ادارات و ارگان های ذیربط برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 1208311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها