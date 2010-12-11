استقرار 51 اکیپ راهداری در جاده های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک طرح راهداری زمستانی، از آمادگی 420 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک برای اجرای عملیات راهداری زمستانی خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 500 راهدار در جاده های استان مشغول خدمت رسانی هستند.

وی ادامه داد: همچنین امسال بیش از 12 هزار تن نمک برای اجرای عملیات زمستانی ذخیره شده و آماده استفاده است.

رحمان زاده بر برنامه ریزی صحیح برای افزایش ضریب ایمنی جاده ها تاکید کرد و اظهار داشت: کاهش آمار تصادفات جاده ای، بزرگترین هدف مجموعه راه و ترابری آذربایجان غربی است.

این مقام مسئول تعامل مجموعه راه و ترابری استان با پلیس راه آذربایجان غربی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امسال برای اولین بار در استان، گشت های راهداری همراه با نیروهای پلیس راه در محورها تردد می کنند که اجرای این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها باعث کاهش تخلفات رانندگی در جاده ها می شود.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه راهداری در پیشبرد برنامه های اجرایی پلیس راه استان گفت: با گسترش دامنه تعامل و همکاری اعضای شورای حمل و نقل استان، تحول چشم گیری در ایمنی محورها رخ خواهد داد.

در ادامه این گردهمایی، فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی و مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان با ارائه پیشنهاداتی برای ایمن سازی بخش حمل و نقل جاده ای استان به ایراد سخنرانی پرداختند.

حذف نقاط پرحادثه جاده ها، تجهیز راهدارخانه ها، مدیریت صحیح منابع و امکانات موجود، استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای عملیات راهداری زمستانی، اطلاع رسانی وضعیت جاده ها در سریع ترین زمان، آمادگی کامل راهداران در طرح عملیات راهداری زمستانی، بررسی و مطالعه دقیق علل سوانح رانندگی در جاده ها از بارزترین راهبردها و راهکارهایی هستند که در این نشست بر اجرای آنها تاکید شد.

دیدار مسئولان راه و ترابری استان با استاندار آذربایجان غربی، برپایی نشست تخصصی مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با روسای ادارات ستادی و شهرستان های حوزه راه و ترابری استان و نیز برگزاری جلسه پرسش و پاسخ از مهمترین برنامه های نشست مشترک راهداری زمستانی بود.

در پایان این نشست با اهدای لوحی از سوی وزیر راه و ترابری از تلاش ها و زحمات منوچهر فخری رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ماکو و همچنین صادق حبیب زاده،رئیس اداره راه و ترابری شهرستان ارومیه تقدیر شد.