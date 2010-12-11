40 سارق در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داوود سلطانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح به منظور شناسایی و دستگیری سارقان وسایل نقلیه و ناامن کردن محیط برای این افراد به مدت چهار روز توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 12 سارق موتورسیکلت، دو سارق خودرو و وسایل داخل خودرو، پنج سارق منزل، سه سارق مغازه، دو سارق احشام، دو سارق آهن آلات و هفت سارق دیگر که اقدام به سایر سرقت ها می کردند دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه دستگیری هشت سارق به عنف را از دیگر موفقیت های اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: طی تحقیقات تخصصی صورت گرفته متهمان تاکنون به 20 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: با دستگیری متهمان تاکنون 13 فقره سرقت احشام، 14 دستگاه موتورسیکلت اوراق شده، پنج فقره سرقت مغازه، دوفقره سرقت اماکن خصوصی و یک فقره سرقت وسایل داخل خودرو کشف شده است.