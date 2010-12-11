  1. استانها
  2. همدان
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

760 نفر متقاضی انتقال از تهران به همدان هستند

760 نفر متقاضی انتقال از تهران به همدان هستند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان گفت: در حال حاضر تعداد 760 نفر متقاضی انتقال از تهران به همدان هستند که از این تعداد، انتقال 107 نفر قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری موید ظهر شنبه در جمع اعضای کارگروه ارائه تسهیلات به منتقلین از تهران به استان همدان، اظهار داشت: دستگاه‌های عضو کارگروه موظف هستند به متقاضیان انتقال از تهران به استان همدان، خدمات لازم را ارائه دهند.

مطهری با اشاره به تسهیلات مورد نظر برای متقاضیان انتقال به همدان خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل پس از ارجاع پرونده افراد متقاضی برای دریافت تسهیلات اعتباری و بانکی، در اسرع وقت، همکاری و مساعدت‌های لازم را انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارهمدان با بیان اینکه واگذاری زمین، ارائه خدمات درمانی، رفاهی و ورزشی به صورت رایگان و رفع مشکلات اداری برای جابجایی پستهای سازمانی از تهران به همدان برای افراد متقاضی، در طرح مذکور درنظر گرفته شده است، گفت: طبق ابلاغ معاون اول رئیس‌ جمهور با عنوان "آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران" در این طرح امکان استفاده همه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از بسته تشویقی دولت وجود دارد.

وی گفت: تأمین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق کارمندان متقاضی انتقال، هدیه انتقال معادل یک ماه حقوق و مزایا، افزایش حقوق تا 50 درصد و معاف از محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت تسهیلات بانکی بدون سپرده‌گذاری و بدون نوبت، هدیه ازدواج معادل یک ماه حقوق و مزایا و استفاده از امکانات ورزشی سازمان تربیت بدنی به طور رایگان از دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای متقاضیان است.

کد مطلب 1208314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها