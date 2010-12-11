61 درصد مواد لایحه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق عینا به تصویب رسید

حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به موارد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم در مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و بیان داشت: کمیسیون تلفیق حدود 61 درصد از مواد لایحه را که شامل 121 ماده بود را عیناً یا با اصلاحات جزیی تصویب کرد و 29 درصد از مواد که شامل 58 ماده است را اصلاح کلی و 10 درصد یعنی 19 ماده را نیز حذف نمود.
نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: کمیسیون تلفیق ضمن تقویت جهتگیریهای مثبت لایحه موادی را که با اصول قانون اساسی مغایر بود و یا به دولت اختیارات بیضابطه میداد حذف و یا اصلاح کلی نمود و ضمن توجه به برخی سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه مسکوت بود در بسیاری موارد واژهها، عبارات و محدوده احکام را مشخص و شفاف کرد.
وی با بیان اینکه لایحه به لحاظ آمار و ارقام در مورد اهداف کلی و منابع و مصارف و شفاف نبودن برخی مفاهیم و ایجاد هزینههای غیر قابل سنجش و ایجاد بینظمی مالی و گسترش تشکیلات دارای نقص بود ابراز داشت: عدم شفافیت و ابهام در برخی مفاهیم و عبارات زمینه امکان تفسیر به رأی را برای مجریان فراهم میساخت و علاوه بر آن بخش قابل توجهی از مواد لایحه به اصلاح قوانین موجود پرداخته بود یا در قالب مواردی مجوز اقدام برای اموری گرفته شده بود که احتیاج به تصویب قانون دائمی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه در 20 دی ماه 1388 تقدیم مجلس شد و از اوایل خردادماه 1389 بین کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد گفت: در هفته پایانی خرداد 89 کمیسیون تلفیق تشکیل که در تاریخ هفتم تیرماه 1389کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
کارگروه حل اختلاف 113 ماده از مصوبات قبلی را اصلاح کرد
نماینده مردم قم درمجلس با بیان اینکه لایحه پیشنهادی شامل 199 ماده به اضافه 9 ماده بخش قوه قضائیه بود اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تا هفته اول شهریورماه، 188 ماده را بررسی کرده بود که در این هنگام دولت نامه تقاضای استرداد لایحه را به مجلس ارائه داد.
وی ادامه داد: پیرو جلسه رسیدگی به اختلافات در حضور مقام معظم رهبری کارگروه حل اختلاف نسبت به 113 ماده از مصوبات قبلی اصلاحاتی را انجام داد که پس از انجام فرایند مصوبات تلفیق به جز 8 مورد آن به تصویب رسید.
بنایی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق در تاریخ بیست و یکم مهرماه 1389 پس از 4 ماه به کار خود پایان داد بیان کرد: رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه و مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه از تاریخ هشتم آبانماه 1389 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز و طی 26 جلسه بررسی و در هفدهم آذرماه 1389به کار خود پایان داد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقاط قوت لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: نگارش ساده و تجمیع شده متن لایحه و کوتاه بودن دامنه احکام و عناوین به لحاظ موضوعی، توجه به مشکلات اساسی کشور، هر چند در راهکارهای ارائه شده اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد و تطابق و یا عدم تناقض با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه که در برخی موارد، عین سیاستهای کلی ابلاغ شده، بدون ارائه راه کارهای اجرایی به صورت احکام در متن لایحه پیشنهاد شده است، از جمله نقاط قوت لایحه است.
ویژگیهای مثبت لایحه
وی همچنین در ادامه به برخی ویژگیهای مثبت مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره داشت و عنوان کرد: تقویت جهت گیریهای کلی لایحه در زمینههای تدوین الگوی توسعه ایرانی – اسلامی که همه قوا سهیم شدند، تقویت جهتگیری دولت برای تعمیق فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی – ایرانی، حمایت از کاهش تصدیگری دولت در زمینه آموزش و پرورش را ازجمله ویژگیهای مصوبات کمیسیون تلفیق است.
بنایی در ادامه سخنان خود جهتگیری کلی لایحه در حمایت از رویکرد دولت در جهت تشکیل سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و بیمههای سلامت و صندوقهای بازنشستگی حمایت از سیاست بسط خدمات دولت الکترونیک، تقویت رویکرد دولت در تسهیل فضای کسب و کار، حمایت از واگذاری امور به بخشهای تعاونی و خصوصی، حمایت از واگذاری شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت و نیرو در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را از دیگر نکات مثبت این لایحه برشمرد.
وی همچنین جهتگیری کلی لایحه در حمایت از سیاست صادرات غیر نفتی و حمایت از سیاستهای هدفمندکردن معافیتهای مالیاتی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و توسعه منطقهای را از دیگر نکات قابل توجه عنوان کرد.
برخی از مواد پیشنهادی به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف شد
نماینده مردم قم در ادامه با بیان اینکه برخی از مواد پیشنهادی لایحه نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی در کمیسیون تلفیق حذف شد گفت: اختصاص حداقل 1 درصد از سر جمع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای با تصویب هیئت وزیران به منظور حمایت مالی در زمینههای فرهنگی، هنری و اجتماعی به دلیل مغایرت با اصل 52 و 53 قانون اساسی، اجازه به دولت برای حمایت مالی از تأسیس و فعالیتهای صندوقهای غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای در سطح ملی و بین المللی ، اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت به صندوق توسعه گردشگری با ماهیت موسسه عمومی غیردولتی که مغایر اصل 52 و 53 بود از جمله موارد حذف شده است.
وی اصلاح تغییر و تصویب اساسنامه دستگاههای اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران را به دلیل مغایرت با اصل 89 قانون اساسی، اجازه تماتر بدهی دولت با افزایش سرمایه دولت به بانک ها از محل باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به دلیل مغایرت با اصل 52 و 53 قانون اساسی نیز از دیگر موارد حذف شده در لایحه عنوان کرد.
بنایی در ادامه به تصویب احکام اجرایی در مورد برخی سیاستهای برنامه پنجم که در لایحه مسکوت مانده بود اشاره داشت و عنوان کرد: مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات در بند 4 سیاستهای کلی، حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقهای و تلاش برای ایجاد و تحول در رویههای موجود براساس ارزشهای اسلامی از جمله احکام اجرایی است.
وی در پایان ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش ظرفیت های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی- بانکی و بیمهای مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسلامی و ایجاد سامانه یک پارچه نرم افزار اطلاعاتی، ارتقاع سطح حفاظت از اطلاعات رایانهای در بند44 را ازجمله احکام تصویب شده در این بخش برشمرد.
بنایی به مهر خبر داد:
61 درصد مواد لایحه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق عینا به تصویب رسید
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق حدود 61 درصد از مواد لایحه پنجم توسعه را عیناً یا با اصلاحات جزیی تصویب کرد و 29 درصد از مواد را اصلاح کلی کرد.
حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به موارد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم در مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و بیان داشت: کمیسیون تلفیق حدود 61 درصد از مواد لایحه را که شامل 121 ماده بود را عیناً یا با اصلاحات جزیی تصویب کرد و 29 درصد از مواد که شامل 58 ماده است را اصلاح کلی و 10 درصد یعنی 19 ماده را نیز حذف نمود.
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