نمایشگاه کتاب محرم در نیشابور برپا شد

ذبیح‌اله یاری‌نژاد در گفتگو خبرنگار مهر در نیشابور اظهارداشت: این نمایشگاه با عنوان "کتاب، فرهنگ و توسعه" با اهتمام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه فرهنگی هنری سپهر مهر بینالود و انتشارات پل تهران در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار شد.

وی گفت: در این نمایشگاه که از امروز تا پنجم دی 89 هر روز صبح و بعد از ظهر حتی روزهای تعطیل برپا است، بیش از پنج هزار عنوان کتاب با موضوعات کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک درسی و کودکان در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اضافه کرد: در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیز تخفیف 15 تا 25 درصدی برای عموم درنظر گرفته شده است که با خرید از این نمایشگاه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.