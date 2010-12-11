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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

نمایشگاه کتاب محرم در نیشابور برپا شد

نمایشگاه کتاب محرم در نیشابور برپا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: همزمان با ماه محرم نمایشگاه کتاب با بیش از پنج هزار عنوان کتاب در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برپا شد.

ذبیح‌اله یاری‌نژاد در گفتگو خبرنگار مهر در نیشابور اظهارداشت: این نمایشگاه با عنوان "کتاب، فرهنگ و توسعه" با اهتمام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه فرهنگی هنری سپهر مهر بینالود و انتشارات پل تهران در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار شد.

وی گفت: در این نمایشگاه که از امروز تا پنجم دی 89 هر روز صبح و بعد از ظهر حتی روزهای تعطیل برپا است، بیش از پنج هزار عنوان کتاب با موضوعات کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک درسی و کودکان در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اضافه کرد: در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیز تخفیف 15 تا 25 درصدی برای عموم درنظر گرفته شده است که با خرید از این نمایشگاه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 1208317

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