بیشتر تلفات جاده ای گلستان مربوط به موتورسیکلت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی ظهر شنبه در همایش بیمه، امنیت و حقوق شهروندی در گرگان افزود: باید تمامی موتور سیکلت های بدون بیمه نامه، کلاه کاسکت و گواهینامه از سطح جامعه جمع آوری شود.

وی اظهار داشت: اجرای قانون و مقررات اجرای امر به معروف و برخورد با قانون شکننان همان نهی از منکر است که امام حسین(ع) سرور و سالار شهیدان برای احیای آن قیام کرد.

پوریانی در ادامه گفت: قانون بیمه اجباری که در سال 87 مصوب شده است قانونی جامع و بسیار موثر است که به مسائل خوبی اشاره کرده و تکالیفی برای بیمه گر و بیمه گزار مشخص کرده است.

دادستان گرگان بیان داشت: شرکتهای بیمه مکلف به اجرای تعهدات خود در قبال بیمه گزار هستند و باید به وظایف قانون که تصویب شده احترام گذارند و در موافعی که برای بیمه گزار مشکلی ایجاد شده خسارت را برابر قانون پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: اگر شرکتهای بیمه گر به وظایف قانونی خود در قبال مردم عمل نکنند و مردم را بدون هیچ عذر و بهانه ای اذیت کنند مرتکب عمل مجرمانه شده اند که قابل پیگیری قانونی است.