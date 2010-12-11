هیئت مذاکره کننده ایران با 1+5 افشاگری کند

محمدحسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص چشم انداز مذاکرات گروه 1+5 با ایران در استانبول، اظهار داشت: غرب در ابراز نگرانی خود از فعالیتهای هسته ای ایران فریبکاری می نماید زیرا آنها مطمئن هستند که فعالیتهای هسته ای ایران صلح آمیز است.

وی با بیان اینکه غربیها با اهداف سیاسی صلح آمیز نبودن فعالیتهای هسته ای ایران را مطرح می کنند، گفت: غربیها اصولا مایل نیستند کشورهای اسلامی و نفت خیز پیشرفت کنند، زیرا آنها بدنبال تداوم سلطه خود در این کشورها هستند و همچنین در مورد ایران هم بدنبال احیای سلطه از دست رفته خود هستند.

این دیپلمات ایرانی با تاکید براینکه غرب نه تنها هیچ پرونده ای از جمله پرونده هسته ای را به نفع ایران نخواهد بست، گفت: آنها همواره بدنبال گشودن پرونده های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و اگر روال غیر از این بود باید پرونده هسته ای ایران مدتها پیش بسته می شد و اصولا نباید پرونده ای علیه ایران باز می شد.

وی خاطرنشان کرد: غربیها اعترافات رژیم صهیونیستی به داشتن سلاح های هسته ای را به بهانه عدم عضویت در "ان.پی.تی" خبری نکردند، اما ازسویی دیگر از ایران خواسته هایی را مطرح می سازند که مغایر با "ان.پی.تی" است .



قدیری ابیانه تصریح کرد: البته در نهایت با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آنها چاره ای جز پذیرش ایران هسته ای نخواهند داشت.

وی در توصیه ای خطاب به طرف ایرانی گفت: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیزمی باید این ماهیت مذاکره کنندگان غربی را همواره مدنظر داشته باشد و از فرصت مذاکرات برای افشای مواضع ناحق آنان استفاده نماید.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در بخش پایانی گفتگوی خود با مهر، در مورد یکی از این افشاگریها عنوان کرد: محکوم نکردن غرب در اقدام تروریستی اخیر که منجر به شهادت دانشمند هسته ای کشورمان شد می تواند مجددا یکی از افشاگریهای هیئت ایرانی باشد ، زیرا درحالیکه غربیها در قبال حکم اعدام سکینه محمدی به جرم قتل جنجال به پا کرده اند حتی حاضر به محکوم کردن عاملان ترور دکتر مجید شهریاری نیستند.