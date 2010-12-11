طرح پرداخت وام بی بهره بر آمار مقاوم سازی ساختمانها افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظاهر رستمی در مراسم معارفه سرپرست هلال احمر استان البرز که ظهر شنبه در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد، افزود: افزایش آمار مقاوم سازی ساختمانها در کشور در نتیجه ایجاد برخی از شرایط مطلوب به وجود آمده است و باید تلاش کنیم تا این وضعیت ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت تلاش کرد تا طرح پرداخت وام بی بهره را در راستای افزایش رفاه اجرا کند که این امر باعث شده که آمار مقاوم سازی ساختمانها افزایش داشته باشد.

کاهش مهاجرت به شهرها از دیگر آثار پرداخت این وام بود

این مسئول بیان کرد: به دنبال پرداخت وام بی بهره، بخشی از روستاییان از این وام بهره مند شدند که این امر، صرف نظر از کاهش مهاجرت به شهرها و افزایش رونق کشاورزی، نتایج مطلوبی دیگری نیز در پی داشت.

وی عنوان کرد: یکی از این نتایج، مربوط به افزایش آمار مقاوم سازی ساختمانهاست ضمن اینکه این مقاوم سازی باعث می شود که تبعات منفی ناشی از زلزله در کشور کاهش یابد.

رستمی گفت: درهشت ماه گذشته، 17 هزار حادثه داشته ایم و باید تلاش کنیم تا فعالیتهایی که کاهش حوادث را به دنبال دارد، با جدیت دنبال شود.

افزایش مقاوم سازی بافتهای فرسوده، تلفات زلزله را کاهش می دهد

وی خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش مقاوم سازی به ویژه در خصوص بافتهای فرسوده، آمار تلفات احتمالی ناشی از زلزله تا حد قابل توجهی کاهش می یابد که این امر باید همواره در تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد: به این ترتیب می توان گفت برخی از اقداماتی که دولت دنبال می کند، در نهایت به نفع هلال احمر است و موجب می شود تا امدادرسانی از سوی این نهاد با موانع کمتری مواجه باشد و با کیفیت بالاتری انجام شود.

وی یادآور شد: دولت طرحهای بسیار بزرگ و زیربنایی را تحقق بخشید ضمن اینکه تشکیل استان البرز تاثیرات مطلوبی از نظر امداد و نجات به همراه داشته است.

تشکیل استان البرز از نظر فعالیتهای امداد و نجات بسیار مهم است

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: تشکیل استان البرز باعث شد که در دل استان تهران، یک تهران دیگر به وجود نیاید و این دو از یکدیگر تفکیک شوند که این امر از نظر انجام فعالیتهای امداد و نجات بسیار مهم است.

رستمی افزود: تفکیک یادشده و تشکیل استان البرز باعث شده که استان تهران بتواند استان البرز را به عنوان نیروی کمکی و معین در زمان امدادرسانی پس از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه در کنار خود داشته باشد که این امر بسیار اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر استان البرز در سالهای گذشته تشکیل می شد، تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه خود می آورد و اگر تشکیل این استان زودتر عملی می شد، این امر به تسریع در ارتقای فعالیتهای امداد و نجات نیز کمک می کرد.

تشکیل استان البرز در جهت ارتقای فعالیتهای امداد و نجات در پایتخت است

رستمی اضافه کرد: البته تشکیل استان البرز یک امر بسیار مطلوب بوده و در هر حال، به نفع فعالیتهای امداد و نجات در پایتخت و در جهت ارتقای این فعالیتها است.

وی عنوان کرد: امدادرسانی به موقع به مصدومان از جمله مواردی است که همواره از سوی جمعیت هلال احمر دنبال می شود و باید تلاش کنیم که شرایط تحقق این امر همیشه فراهم باشد.

این مسئول افزود: هلال احمر باید همواره در حالت آماده باش باشد و آمادگی های لازم و بروز را در خود ایجاد کند تا بتواند در زمان پس از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت کاری ممکن وارد عمل شود.

در این مراسم ، محمد منتظری به عنوان سرپرست هلال احمر البرز معرفی و حکم وی قرائت شد.