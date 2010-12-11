بیکاری ریشه بسیاری از ناهنجاریهاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان ظهر شنبه در حاشیه همایش بیمه و امنیت در گرگان افزود: اگر بتوانیم نیازهای اولیه افراد را تامین کنیم، بسیاری از جرائم کاهش خواهد یافت.

وی اصلی ترین نیاز یک جامعه را امنیت دانست و اظهار داشت: مشکل بزرگی است اگر در جامعه ای مردم احساس امنیت نکنند، زیرا در سایه امنیت تلاشهای علمی، اقتصادی و اجتماعی ثمر داده و جامعه شکوفا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه ای که عدالت نباشد هیچ برنامه ای از برنامه های رشد اجتماعی محقق نخواهد شد.



فاضلیان در زمینه نقش بیمه در تامین امنیت اظهار داشت: بیمه را یک کالای مادی نبینید، بلکه یک اقدام معنوی است و باید کارکردهای مختلف آن برای مردم تبیین شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه بیان داشت: صنعت بیمه کارکردهای گونگونی دارد و یکی از مهمترین کارکردهای آن که با دستگاه قضائی هم ارتباط دارد، نقش بیمه در تامین امنیت جامعه است.



