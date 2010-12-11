نماینده رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر محمود احمدی نژاد آمده است : جناب آقای مهرداد کارگری ، با استناد به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ، نظر به تعهد، دانش و تجارب مفیدجناب عالی ، به موجب این حکم به عنوان نماینده رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و پروژه ملی اتصال فیبر نوری به منازل منصوب می شوید . از خداوند متعال توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسالت می نمایم .