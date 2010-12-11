شهردار منطقه 1 سنندج به دلیل ضرب و شتم پرسنل برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج به نقل از اداره روابط عمومی و امور و بین الملل استانداری کردستان، عبدالسلام سپهر شهردار منطقه یک سنندج با پیگیری استاندار کردستان و با دستور سرپرست شهرداری سنندج، از کار بر کنار شد.

سرپرست شهرداری سنندج ضمن تائید این مطلب عنوان کرد: حکم برکناری شهردار منطقه یک سنندج روز شنبه به نامبرده ابلاغ و از امروز وی به عنوان کارشناس در شهرداری مرکزی سنندج فعالیت خواهد کرد.

شمس الدین ساعد بیان داشت: عبدالسلام سپهر با تاکید و پیگیری استاندار کردستان به خاطر برخورد نامناسب و خارج از شئونات اداری با ارباب رجوع و برخی کارکنان زحمتکش شهرداری برکنار و اکنون به عنوان کارشناس در شهرداری مرکزی مشغول بکار شد.

وی خاطرنشان کرد: استاندار کردستان همواره در جلسات عمومی و اداری بر برخورد مناسب و رعایت شان مردم در دستگاه های اجرایی تاکید داشت و خدمت بی منت صادقانه به مردم را رسالت اصلی مدیران می دانند که برخورد سرپرست شهرداری در این راستا نبوده است.

سرپرست شهرداری سنندج بیان داشت: متاسفانه شهردار منطقه یک چند مورد برخورد نامناسب با مردم و کارکنان شهرداری داشته و به همین دلیل استاندار کردستان بر برکناری او تاکید داشت و این مهم صبح امروز اجرایی شد.

ساعد خاطرنشان کرد: براساس دستور استاندار کردستان رعایت شئونات اداری و احترام به مردم اولویت اصلی مدیران دستگاههای اجرایی است و عملکرد خارج از این چارچوب قابل تحمل نیست .

وی گفت : جمیل آرمان معاون شهرسازی شهرداری مرکزی سنندج با حفظ سمت مسئولیت شهرداری منطقه یک را به عهده گرفته است.

استاندار کردستان پنج شنبه شب در جلسه شورای اداری استان کردستان با تاکید بر پیگیری این موضوع از مسئول حراست استانداری کردستان خواست که این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.