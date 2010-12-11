۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

تهران و زنجان فینالیست مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور شدند

تیم های تهران و زنجان به مرحله نهایی سی و یکمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات بدمینتون قهرمانی باشگاه‎های کشور امروز شنبه تیم زنجان با نتیجه 3بر صفر مقابل کرمانشاه به برتری دست یافت و راهی مرحله نهایی شد. در دیگر برگزار شده این مرحله از مسابقات که در رشت جریان دارد، تیم تهران در مصاف با میزبان رقابت‎ها با نتیجه 3 بر یک پیروز شد و به عنوان دیگر فینالیست مسابقات معرفی شد.

دیدار دو تیم تهران و زنجان برای معرفی تیم نخست مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور عصر امروز برگزار می‎شود. در چارچوب سی و یکمین دوره رقابت‌های بدمینتون قهرمانی کشور تیم‌های کرمانشاه و رشت به عنوان مشترک سوم دست یافتند.  

