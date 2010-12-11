دورکاری بهترین زمینه برای تحقق همت مضاعف و کار مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد همت مضاعف و کار مضاعف، تلاش برای تحقق تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب را وظیفه و تکلیف تمامی مدیران دستگاه های اجرایی دانست و افزود: دورکاری بهترین زمینه برای تحقق اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف در تمامی زمینه است و تاکیدات و منویات رهبری را نیز به درستی به اجرا درمی آورد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه فرمان و شعار سال مقام معظم رهبری برای تک تک مدیران تکلیف آور است، اظهار داشت: کارهای بدیع و نو در راستای شعار سال در استان انجام شده است.

وی به ضرورت برنامه ریزی دستگاه ها برای تحقق دورکاری به معنای خدمات رسانی به مردم از راه دور در استان تاکید کرد و افزود: باید تمامی برنامه ریزی ها و شرایط موجود در دستگاه ها برای تحقق دورکاری کارمندان در سطح استان تدوین و فراهم شود.

استاندار زنجان، اقدامات صورت گرفته در سطح استان برای تحقق همت و کار مضاعف را اقداماتی بزرگ دانست و گفت: این اقدامات فراتر از اقداماتی نیست که به طور معمول در سطح دستگاه ها صورت می گیرد.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: با فرهنگ سازی برای تحقق همت و کار مضاعف، اقدامات بزرگ وابستگی به زمان، شرایط و مکان نخواهد داشت و می توان همت و کار مضاعف را در تمامی برنامه ریزی ها جاری و ساعی کرد.

وی، حجم کارها و فعالیتها در تحقق همت مضاعف و کار مضاعف را غیر مهم دانست و افزود: فرهنگ سازی برای ایجاد رویکرد جدید در دستگاه های اجرایی، هدف همت و کار مضاعف است که باید توسط تمامی دستگاه تحقق یابد.

استاندار زنجان به ضرورت ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته درتمامی دستگاه ها طی شش ماه نخست سال جاری ظرف دو هفته آینده تاکید و افزود: این گزارشات باید به صورت مکتوب به دست وزارتخانه های مربوطه رسیده و در سایت ها قرار گیرد تا استان زنجان اقدامات صورت گرفته خود را برای تحقق همت و کار مضاعف در سطح کشور منتشر کند.