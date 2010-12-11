۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

امیری مطرح کرد:

احتمال ریزش 10 درصدی نیروی انسانی با هدفمندی یارانه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: احتمال ریزش و کاهش10 درصدی نیروی انسانی در طرح هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری ظهر شنبه در هفدهمین جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در گرگان گفت:  باید تدابیر لازم در زمینه ریزش نیروی انسانی اندیشیده شود.

وی افزود: این طرح باید با شدت و حدت تمام اجرایی شود، و تامین اجتماعی همسو با سیاستهای دولت باید تدابیر خاصی را در این مورد اتخاذ کند که یکی از این مسائل ریزش نیروی انسانی است.
 
امیری ادامه داد: مسئله بعدی توجیه و تبیین طرح است که اگر به خوبی انجام شود طنین خوبی نیز دارد، همچنین یک سوم جمعیت استان تحت پوشش ما هستند.
 
وی اظهار داشت: از این تعداد 20 هزار نفر آنان در کانون بازنشستگان هستند که از طریق کارگاهها آموزش دیده اند.
 
مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: همچنین مصوب شد به تمام کانونها، مبلغ یک میلیون تومان از طریق بانک رفاه داده شود.
 
وی ادامه داد: فاز دوم، درمان مستقیم است که داروها تهیه و دپو شده اند و هیچ مشکلی در تولید درمان نداریم در خرید درمان هم که عقب بودیم در حال حاضر مشکلی نداریم.
 
وی یادآورشد: همه بازنشستگان، بیمه تکمیلی هستند و مسئله بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز در حال حل است.
