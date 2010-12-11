36 رای قضایی به نفع موقوفات گیلان صادر شد

حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای احیای موقوفات و اجرای نیات واقفان، دایره حقوقی این اداره کل پیگیری مجدانه در خصوص پرونده های موقوفات انجام داد و موفق شد 36 رای به نفع موقوفات استان در محاکم قضایی دریافت کند که تاکنون در 18 مورد خلع ید و تخلیه موقوفه صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: نیات این موقوفات از قبیل روضه سید الشهدا(ع)، کمک به محرومان، کمک به دانش آموزان و کمک به طلاب حوزه علمیه است.

مدیرکل اوقاف گیلان ادامه داد: این دایره در سال جاری تاکنون 400 فقره اظهارنامه برای مستاجران و متصرفان موقوفات ارسال کرده تا نسبت به پرداخت حقوق موقوفه اقدام کنند.