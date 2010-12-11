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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

طی هشت امسال؛

36 رای قضایی به نفع موقوفات گیلان صادر شد

36 رای قضایی به نفع موقوفات گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از صدور 36 رای قضایی به نفع موقوفات استان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای احیای موقوفات و اجرای نیات واقفان، دایره حقوقی این اداره کل پیگیری مجدانه در خصوص پرونده های موقوفات انجام داد و موفق شد 36 رای به نفع موقوفات استان در محاکم قضایی دریافت کند که تاکنون در 18 مورد خلع ید و تخلیه موقوفه صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: نیات این موقوفات از قبیل روضه سید الشهدا(ع)، کمک به محرومان، کمک به دانش آموزان و کمک به طلاب حوزه علمیه است.
 
مدیرکل اوقاف گیلان ادامه داد: این دایره در سال جاری تاکنون 400 فقره اظهارنامه برای مستاجران و متصرفان موقوفات ارسال کرده تا نسبت به پرداخت حقوق موقوفه اقدام کنند.
کد مطلب 1208339

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