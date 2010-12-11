۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

دهه فجر امسال؛

8 هزار و احد مسکونی مهر در خراسان رضوی بهره برداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: 8 هزار و احد مسکونی مهر دهه فجر امسال در خراسان رضوی بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری 3030 واحد مسکن مهراستان اظهارداشت: اجرای پروژه مسکن مهر علاوه بر ایجاد اشتغال باعث کاهش و تثبیت قیمت مسکن نیز شده است.

وی گفت: پیشرفت های استان خراسان رضوی در پروژه مسکن مهر مطلوب بوده است به طوری که در شهریورماه سال گذشته از رتبه بیست و هشتم در کشور هم اکنون به رتبه هفتم ارتقا یافته ایم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال نیز حدود 8 هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر در استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی درباره تامین زیرساختها و حمل و نقل نیز اظهار داشت: 185 دستگاه اتوبوس به استان تحویل شده است که متناسب با نیاز شهرستان ها و شهرهای جدید در استان توزیع خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا سقف 300 دستگاه اتوبوس به استان تحویل خواهد شد که برای تسریع در تحویل این اتوبوس ها برنامه ریزی شده است.

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی نیز دراین مراسم اظهار داشت: در استان 88 هزار و 491 واحد مسکونی درحال احداث است که 21 هزار واحد بیشتر از سهمیه استان می باشد.

محمدرضا قاسمی افزود: در آذرماه سال گذشته تنها 23 هزار و 376 واحد در دست احداث بوده که هم اکنون به 88 هزار و 491 واحد ارتقا یافته که روزانه 187 واحد عقد قرارداد شده است.

وی افزود: از کل واحدهای مسکونی مسکن مهر 32 هزار واحد با فناوری های نوین درحال اجراست که این رقم 52 درصد کل سهمیه استان رضوی را شامل می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی از تحویل زمین رایگان به مسجد، حوزه علمیه و بهداشت و درمان خبر داد و گفت: در صورت تمایل بخش خصوصی برای ورود به ساخت بیمارستان در شهرهای جدید و مورد نیاز حاضر به تحویل زمین به صورت اقساط طولانی مدت خواهیم بود.

نیکزاد مبلغ 500 میلیون تومان برای ساخت چهار مسجد و خرید هشت اتوبوس به شهر گلبهار کمک کرد.

