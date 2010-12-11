8 هزار و احد مسکونی مهر در خراسان رضوی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری 3030 واحد مسکن مهراستان اظهارداشت: اجرای پروژه مسکن مهر علاوه بر ایجاد اشتغال باعث کاهش و تثبیت قیمت مسکن نیز شده است.

وی گفت: پیشرفت های استان خراسان رضوی در پروژه مسکن مهر مطلوب بوده است به طوری که در شهریورماه سال گذشته از رتبه بیست و هشتم در کشور هم اکنون به رتبه هفتم ارتقا یافته ایم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال نیز حدود 8 هزار واحد مسکونی مربوط به مسکن مهر در استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی درباره تامین زیرساختها و حمل و نقل نیز اظهار داشت: 185 دستگاه اتوبوس به استان تحویل شده است که متناسب با نیاز شهرستان ها و شهرهای جدید در استان توزیع خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا سقف 300 دستگاه اتوبوس به استان تحویل خواهد شد که برای تسریع در تحویل این اتوبوس ها برنامه ریزی شده است.

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی نیز دراین مراسم اظهار داشت: در استان 88 هزار و 491 واحد مسکونی درحال احداث است که 21 هزار واحد بیشتر از سهمیه استان می باشد.

محمدرضا قاسمی افزود: در آذرماه سال گذشته تنها 23 هزار و 376 واحد در دست احداث بوده که هم اکنون به 88 هزار و 491 واحد ارتقا یافته که روزانه 187 واحد عقد قرارداد شده است.

وی افزود: از کل واحدهای مسکونی مسکن مهر 32 هزار واحد با فناوری های نوین درحال اجراست که این رقم 52 درصد کل سهمیه استان رضوی را شامل می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی از تحویل زمین رایگان به مسجد، حوزه علمیه و بهداشت و درمان خبر داد و گفت: در صورت تمایل بخش خصوصی برای ورود به ساخت بیمارستان در شهرهای جدید و مورد نیاز حاضر به تحویل زمین به صورت اقساط طولانی مدت خواهیم بود.

نیکزاد مبلغ 500 میلیون تومان برای ساخت چهار مسجد و خرید هشت اتوبوس به شهر گلبهار کمک کرد.