گاز شهری زمستان امسال هم مردم خاتم و بافق را گرم نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هنگامی که گازرسانی به شهرهای مختلف استان به تصویب رسید نه تنها صاحبان صنایع که مردم نیز از اینکه دیگر نباید چشم انتظار کپسولهای گاز یا دردسرهای نفت و گازوییل باشند، شکرگزار خداوند متعال و البته سپاسگزار مسئولان بودند.

اما این مصوبه با گذشت حدود چهار سال تنها مصوبه ای است که هنوز در استان یزد به اجرا در نیامده و مردم مناطق محرومی همچون خاتم و بافق زمستان امسال را نیز همچون سالهای گذشته چشم انتظار خواهند ماند.

گرچه مسئولان استان یزد به ویژه استاندار با جدیت پیگیر اجرای این طرح بوده اند اما هنوز خبری از اجرا و گازرسانی نیست.

در سفرهایی که معمولان خبرنگاران یا مسئولان استان به شهرستانهای مختلف دارند، معمولا بحث گازرسانی از نخستین درخواستها و مشکلاتی است که از سوی مردم مطرح می شود اما جواب همان جواب همیشگی است: "اعتبار نداریم".

استاندار یزد طی یک سال اخیر برنامه دوره ای بازدید از شهرستانهای مختلف استان یزد و بازدید از پروژه های سفرهای دولت را در برنامه خود داشته است اما به دلیل کمبود اعتبارات هنوز نتوانسته پاسخ قطعیو محکمی در زمینه گازرسانی به شهرستانها برای مردم این مناطق داشته باشد.

استاندار یزد طی روزهای گذشته سفری به شهرستان بافق داشت که در این سفر نیز مشکل گازرسانی در جرگه نخستین درخواستهای مسئولان شهرستان بافق و البته مردم بود.



تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه سریعتر پروژه گازرسانی به شهرستانها به کار گرفته ایم. استاندار یزد:

محمدرضا فلاح زاده در این زمینه اظهار داشت: مطالعات این پروژه که از مهمترین مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان یزد و از خواسته‌های اصلی مردم بافق است، به اتمام رسیده و به سمت مناقصه رفته است.



وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای این مصوبه مهم بیان داشت: کمبود اعتبارات شرکت ملی گاز، مهمترین عامل کندی اجرا یا عدم اجرای این مصوبه در برخی شهرستانهای استان به ویژه شهرستان بافق است.

فلاح زاده با تشریح روند تلاش مسئولان برای رفع این مشکلات و گازرسانی هرچه سریعتر به مردم شهرستانهای مختلف استان به ویژه بافق بیان داشت: تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه سریعتر این پروژه به کار گرفته ‌ایم.

گرچه این تلاش کاملا مشهود است اما اگر گازرسانی به شهرهای یاد شده بیش از این به طول بیانجامد، بی اعتمادی به وعده مسئولان نخستین دستاورد کندی اجرای پروژه خواهد بود.

مردم به ویژه در شهرستانهای محروم بسیار امیدوارانه به پروژه های مصوب سفرهای استانی نگاه می کنند و البته این امید بارها نیز به بار نشسته است اما زمانی که مصوبه ای تاثیر مستقیم بر زندگی مردم داشته باشد و در نخستین گامهای اجرا متوقف شود، دیگر سخت می توان اعتماد آنها را جلب کرد.

اما استاندار یزد در سفر خود به بافق ضمن کلنگ‌ زنی چند پروژه عمرانی در این شهرستان از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌ های عمرانی و مصوبات سفرهای هیئت دولت در این شهرستان قرار گرفت.

بافق در آستانه جهشی بزرگ قرار گرفته است

وی ابتدا در جمع مردم بافق در مسجد جامع این شهر حضور یافت و در جمع آنها اظهار داشت: امیدواریم با بهره‌ برداری از طرحهای عمرانی مختلف در بافق، این شهرستان در برخی از حوزه‌ های کاری مهاجرپذیر شود.



فلاح ‌زاده خاطرنشان کرد: این پروژه ‌ها موجب ایجاد جهشی بزرگ در سرمایه‌ گذاری و اشتغال شهرستان بافق ایجاد خواهد کرد.



استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید خود از مسکن مهر بافق، بر لزوم تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد.



فلاح‌ زاده مسکن مهر را فرصت مناسبی برای خانه‌ دار شدن مردم به ویژه جوانان و اقشار کم درآمد جامعه دانست و افزود: بافق از شهرستانهای محروم استان یزد به شمار می ‌رود و امیدواریم این پروژه مهم دولت بتواند باری از مشکلات مردم در مناطق مختلف این شهرستان بردارد.



وی خاطرنشان کرد: با ایجاد تغییرات در مصالح ساختمانی به ویژه استفاده از درب و پنجره‌های دو جداره و ... تسهیلات مسکن مهر بافق تا مبلغ 22 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می ‌یابد.

پست 400 کیلوولت برق بافق دهه فجر به بهره برداری می رسد



وی همچنین از افتتاح بخش اعظمی از پست 400 کیلو ولت بافق در دهه فجر امسال خبر داد.



فلاح‌ زاده با اشاره به دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت خاطرنشان کرد: در دور سوم، مصوبات خوبی برای بافق دیده شده که برای تصویب به تهران ارسال شده است.



استاندار یزد همچنین با اشاره به سوانح ترافیکی بافق، ابراز امیدواری کرد: با بهره ‌برداری از این پروژه که توسط شرکت سنگ ‌آهن در حال اجراست، مردم این شهرستان کاهش سوانح ترافیکی را شاهد باشند.

استاندار یزد در ادامه سفر خود، با حضور در جمع مردم روستای رضائیه بافق در جریان مسائل و مشکلات مردم این روستا قرار گرفت.

فلاح ‌زاده همچنین در ادامه برنامه‌های این سفر، کلنگ آغاز عملیات تعریض محور بافق - زرند را به زمین زد.



وی خاطرنشان کرد: احیای این جاده رونق اقتصادی بیشتر بافق و خارج شدن از بن بست را به دنبال دارد.

بازدید از مسکن مهر محرومان، مسکن مهر معلولان، ایستگاه پرورش ماهیان آب شور داخلی، کمربندی بافق، محل احداث گمرک بافق، محل احداث ورزشگاه هزار و 200 نفری و پروژه دو خطه کردن راه ‌آهن بافق - یزد از دیگر برنامه‌ های سفر استاندار به شهرستان بافق بود.