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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

شهردار تبریز:

پروژه مهرانه رود تبریز چشم‌ انتظار اعتبارات دولتی است

پروژه مهرانه رود تبریز چشم‌ انتظار اعتبارات دولتی است

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز اعلام کرد: گرچه ساماندهی مهرانه رود تبریز از سوی شهرداری انجام شد اما آبدار شدن آن چشم ‌انتظار اعتبارات دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر شنبه در بازدید از این مسیر خواستار اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم دولت به تبریز در خصوص تخصیص اعتبارات مربوط به اجرای طرح پمپاژ و آبدار کردن این پروژه شد.

نوین اضافه کرد: شهرداری تبریز به تعهدات خود مبنی بر ساماندهی، کف سازی و آماده سازی بستر مهرانه رود عمل کرده و در حال حاضر منتظر تخصیص اعتبارات دولتی مصوب این طرح است.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری از مدت ها قبل با اتمام مراحل ساماندهی و کف سازی بستر مهرانه رود، منتظر اقدام دولت در خصوص تخصیص اعتبارات مصوب خود در سفرهای اول و دوم به تبریز برای اجرای طرح های پمپاژ و انتقال آب از سد شهید مدنی و آبدار کردن بستر رودخانه است که امیدواریم با تلاش و پی گیری مدیریت استان و نمایندگان مجلس این مهم عملی شود.

شهردار تبریز در ادامه از آماده بودن طرح های مربوط به زیباسازی و نورپردازی حاشیه مهرانه رود و ایجاد زیرساخت ها و امکانات رفاهی تفریحی این مسیر خبرداد و تصریح کرد: شهرداری تبریز در سال جاری نسبت به ایجاد و آماده سازی این امکانات و زیرساخت ها اقدام جدی صورت داده و این طرح‌ها همچنان ادامه خواهند داشت.

وی همچنین با ابراز امیدواری از تخصیص هرچه سریع تر اعتبارات دولتی به این پروژه، افزود: تاکنون بالغ بر 250 میلیارد ریال برای ساماندهی مهرانه رود از سوی شهرداری هزینه شده و به محض تخصیص اعتبارات دولتی مراحل اجرای طرح ها و پروژه های مکمل این مسیر آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1208348

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