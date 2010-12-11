پروژه مهرانه رود تبریز چشم‌ انتظار اعتبارات دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر شنبه در بازدید از این مسیر خواستار اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم دولت به تبریز در خصوص تخصیص اعتبارات مربوط به اجرای طرح پمپاژ و آبدار کردن این پروژه شد.

نوین اضافه کرد: شهرداری تبریز به تعهدات خود مبنی بر ساماندهی، کف سازی و آماده سازی بستر مهرانه رود عمل کرده و در حال حاضر منتظر تخصیص اعتبارات دولتی مصوب این طرح است.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری از مدت ها قبل با اتمام مراحل ساماندهی و کف سازی بستر مهرانه رود، منتظر اقدام دولت در خصوص تخصیص اعتبارات مصوب خود در سفرهای اول و دوم به تبریز برای اجرای طرح های پمپاژ و انتقال آب از سد شهید مدنی و آبدار کردن بستر رودخانه است که امیدواریم با تلاش و پی گیری مدیریت استان و نمایندگان مجلس این مهم عملی شود.

شهردار تبریز در ادامه از آماده بودن طرح های مربوط به زیباسازی و نورپردازی حاشیه مهرانه رود و ایجاد زیرساخت ها و امکانات رفاهی تفریحی این مسیر خبرداد و تصریح کرد: شهرداری تبریز در سال جاری نسبت به ایجاد و آماده سازی این امکانات و زیرساخت ها اقدام جدی صورت داده و این طرح‌ها همچنان ادامه خواهند داشت.

وی همچنین با ابراز امیدواری از تخصیص هرچه سریع تر اعتبارات دولتی به این پروژه، افزود: تاکنون بالغ بر 250 میلیارد ریال برای ساماندهی مهرانه رود از سوی شهرداری هزینه شده و به محض تخصیص اعتبارات دولتی مراحل اجرای طرح ها و پروژه های مکمل این مسیر آغاز خواهد شد.