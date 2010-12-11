هلال احمر از پتانسیلهای فرودگاه باری پیام بهره مند شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی در مراسم معارفه سرپرست هلال احمر استان البرز که ظهر شنبه در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد، افزود: وجود فرودگاه بین المللی پیام در استان البرز از نظر کمک به فعالیتهای امداد و نجات اهمیت فراوانی دارد و همه ظرفیتهای آن باید در این خصوص شکوفا شوند.

وی ادامه داد: همچنین باید هلال احمر استان البرز از هم اکنون هماهنگی های لازم را انجام دهد تا در زمان لزوم بتواند از توانایی های فرودگاه پیام در جهت ارتقای امدادرسانی، جابجایی بار و .. بهره مند شود.

این مسئول بیان کرد: حال که فرودگاه پیام به عنوان یک ظرفیت مهم در استان ما قرار دارد، باید از این امر در جهت کمک به ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای امداد و نجات بهره مند شویم و به ظرفیتهای موجود در این خصوص بی توجه نباشیم.

هلال احمر در زمان نیاز از ظرفیتهای فرودگاه پیام استفاده کند

فرهادی یادآور شد: هلال احمر در زمان نیاز می تواند از فرودگاه پیام در جهت امدادرسانی، جابجایی و بار و ... به استانهای دیگر کشور و همچنین کشورهای دیگر استفاده کند که این امر باید همواره در تصمیمات و برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در شهرستان کرج واقع شده که این امر باید به عنوان یک ظرفیت ویژه و مطلوب، مد نظر دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

استاندار البرز عنوان کرد: در عین حال باید تلاشها افزایش یابد تا امکانات مناسبی برای ارتقای فعالیتهای هلال احمر البرز ایجاد شود و دستگاه های ذیربط از جمله استانداری در این خصوص تعامل مطلوبی با هلال احمر داشته باشند.

تامین امکانات و اعتبارات هلال احمر اهمیت فراوانی دارد

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص، تامین امکانات و اعتبارات مورد نظر از اهمیت فراوانی برخوردار است و این تامین باید با جدیت هرچه بیشتر مد نظر قرار گیرد تا راهکارهای تحقق آن فراهم شود.

فرهادی ادامه داد: تامین اعتبارات بخش جوانان امدادرسان هلال احمر اهمیت فراوانی دارد و تحقق آن آثار مطلوبی در خصوص ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای امداد و نجات به همره خواهد داشت.

وی افزود: همچنین باید تلاشها ادامه داشته باشد تا جذب نیروهای امدادگر و جوان به شرکت در فعالیتهای امداد و نجات هلال احمر افزایش یابد و در این خصوص شاهد یک تداوم مطلوب باشیم.

جمعیت هلال احمر از توانایی و کارآیی بالایی برخوردار است

این مسئول یادآر شد: جمعیت هلال احمر کشور ما از توانایی و کارآیی بالایی برخوردار است و باید زمینه های ارتقای کمی وک کیفی فعالیتهای این نها با جیدت فراهم شود.

وی اضافه کرد: استانداری در زمینه کمک به اثربخشی فعالیتهای امداد و نجات تاثیر فراوانی دارد و با عملکرد خود در این زمینه می تواند منشا خدمات ارزشمند باشد.

استاندار البرز گفت: تشکیل استان البرز یک امر بسیار مطلوب بوده و در هر حال، به نفع فعالیتهای امداد و نجات در پایتخت و در جهت ارتقای این فعالیتها است.

امکان وقوع بخش قابل توجهی از حوادث طبیعی در ایران وجود دارد

فرهادی افزود: امکان وقوع بخش قابل توجهی از حوادث طبیعی در کشور ما وجود دارد که این امر، ضرورت ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای امداد و نجات را بیش از پیش آشکار می کند.

وی خاطرنشان کرد: سیلاب، طوفان، رانش زمین، زلزله، گرمای شدید و یخبندان از جمله مواردی است که امکان بروز آنها در کشور ما وجود دارد که این امر، اهمیت نقش و فعالیتهای امداد و نجات و هلال احمر را بیش از پیش آشکار می کند.