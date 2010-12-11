به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف چاپ هلند، براساس اظهارات یک سخنگوی مساجد آمستردام، مساجد سایر شهرهای هلند نیز نامه های تهدید آمیز دریافت کرده اند اما هنوز خبری درباره حفاظت مساجد شهرهای دیگر در طول شب اعلام نشده است.

در متن نامه تهدید آمیز به مساجد آمده است که وایلدرز( گیرت وایلدرز سیاستمدار ضد اسلام هلند) ما را از شر شما نجات می دهد.

مساجد بسیاری از کشورهای اروپا اغلب هدف حملات نژادپرستانه ای چون شعارنویسی های اهانت آمیز، تهدید، خشونت و حتی حریق عمدی قرار می گیرند. اخیرا افراد متعصب در شهر دوردریخت به یک مسجد شلیک کرده اند. اوایل سال جاری نیز مسجدی در شهر گرونینگن دچار آتش سوزی از نوع عمدی شد.

پلیس هلند پنج حمله در نیمه نخست سال 2010 به مساجد ثبت کرده کرده است. سال گذشته 16 مورد به مساجد حمله شده و در سال 2008 تعداد حملات به مساجد به 32 مورد رسید.

سخنگوی سازمان مساجد در آمستردام اظهار داشت: مساجد اغلب چنین رویدادهایی را به پلیس گزارش نمی کنند.

