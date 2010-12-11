آغاز اهدای هدایای ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الااسلام وحید بلندی - معاون فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با اعلام این خبر افزود: دانشجویان مراکزعلمی کاربردی استان تهران که در سیزدهمین دوره ازدواج دانشجویی در سال 88 ثبت نام کرده اند برای دریافت هدایای خود از 20 آذر تا 20 دی ماه با در دست داشتن مدارک به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه کنند.