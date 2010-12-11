99 درصد سهمیه ایجاد اشتغال در خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری استان، با اشاره به تعهد 10 هزار فرصت شغلی طی سال جاری در استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در این زمینه ایجاد 12 هزار و 165 فرصت شغلی با توجه به شرایط فعلی استان تا پایان امسال پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به فرصت سه ماهه باقیمانده تا پایان سال، تاکنون نه هزار و 892 فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.

محمدی با اشاره به اینکه این رقم فعالان بخش ساختمان استان را شامل نمی ‌شود، خاطرنشان کرد: این آمارها بر اساس اعلام دستگاه ‌های اجرایی استان بوده است.

وی با اشاره به میزان تحقق مصوبات جلسات گذشته، تصریح کرد: در این کارگروه مقرر شده که خریدهای کوچک و متوسط که نیازی به مناقصه ندارد، از داخل استان انجام و به کلیه ذیحسابان انعکاس یافته که از پذیرش فاکتورهایی که غیر استانی است خودداری کنند.

محمدی از عدم اعلام لیست مورد نظر برای پرداخت یارانه طرح‌ های تعیین شده از سوی دستگاه ‌های اجرای انتقاد کرد و بیان داشت: در جلسات گذشته مقرر شد که تمام دستگاه‌های اجرایی ظرف 48 ساعت نسبت به تکمیل و ارائه پرونده یارانه طرح ‌های بهره ‌برداری شده که عقد قرارداد آنها سال‌های 84 و 85 بوده، اقدام کنند.

وی به آمار اشتغال هر دستگاه در استان اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه موظف به ارائه لیست اشتغال ماهانه در پنجم هر ماه است و دستگاه‌ های اجرایی باید این فعالیت‌ ها را گزارش کنند تا به مرکز انعکاس داده شود.

محمدی با بیان اینکه آمارهای موجود باید بر اساس واقعیات باشد، اظهار داشت: اگر گزارشات ارسالی از دستگاه ‌ها صوری باشد مسئولیت کار با خود دستگاه اجرایی است.

مدیر‌کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به دستورالعمل مرکز، اشتغال بخش ساختمان بر اساس هر 50 متر زیربنای اضافی سال 88 نسبت به سال گذشته یک نفر اشتغال محسوب شود که با توافقاتی که صورت گرفت قرار شد به ازای هر 50 میلیون تومان اعتبار بخش ساختمان یک نفر اشتغال محسوب شود.