هماهنگیها برای تسهیلات پتروشیمی گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضاغلامی عصرشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: امیدواریم در آینده نزدیک با دریافت این تسهیلات شاهد پیشرفت جهشی در این پروژه باشیم.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان گفت: مردم مطمئن باشند خادمان آنها در دولت با جدیت و دقت پیگیر این پروژه هستند و به طور مرتب مراحل ساخت آن را رصد خواهند کرد.
وی اظهار داشت: تاکنون تلاشهای بسیار زیادی برای اجرای این پروژه صورت گرفته که بخشی به صورت تجهیزات و امکانات نصب شده قابل مشاهده است و بخشی از آن نیز که انرژی قابل توجهی برای آن صرف شده مانند کارها و بررسیهای فنی، مالی، پشتیبانی و اداری قابل مشاهده نیست.
معاون برنامهریزی استاندار گلستان در خصوص تامین منابع مالی اعلام کرد: با پیگیری جدی استاندار گلستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مشکل تأمین منابع آن حل و در حال انجام مراحل پایانی است.
غلامی گفت: به بهرهبرداری رسیدن این پروژه با توجه به مشارکت بالای مردم حق آنان است که ما به عنوان خادمان مردم با جدیت در حال پیگیری آن هستیم.
همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت های ساختمانی، قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.
لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.
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