سطح فضای سبز بوستان های مشهد 7.5 میلیون مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدعظیم‌ شهیدی ظهرشنبه درجمع خبرنگاران اظهارداشت: سهم هر شهروند مشهدی از فضای سبز، 9.5متر مربع است.

وی مجموع مساحت بوستان های کوچک و بزرگ، بلوارها، لچکی و کمربند سبز سطح شهر را 25 میلیون متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت: البته در این محاسبات، باغ های بزرگ شهر و باغ های خصوصی در نظر گرفته نشده است.

شهیدی بوستان های شهری را به پنج دسته "همسایگی" با مساحت کمتر از نیم هکتار، "محله ای" از نیم تا دو هکتار، "ناحیه ای" بین دو تا شش هکتار و "منطقه ای" با مساحت بیش از شش هکتار اعلام کرد.

وی همچنین بوستان هایی همانند طرق، باباقدرت و وکیل آباد را به عنوان بخشی از ریه های این شهر یاد کرد.

مدیر نظارت بر امور پارک ها و فضای سبز مشهد از برنامه های شهرداری برای ایجاد پارک های خطی خبر داد و گفت:تاکنون در مشهد 31 پارک خطی به مساحت 390 هزار متر مربع ایجاد شده است که پارک های خیام و هدایت از آن جمله است.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته نزدیک به 500 هزار اصله درخت و بیش از هشت میلیون و 500 هزار نهال پرچین در مشهد کاشته شده است.

شهیدی درختان کاشته شده را شامل گونه های افرا، چنار، سپیدار، زبان گنجشک، صنوبر، کاج، سرو، اقاقیا، توت، ابریشم،زیتون تلخ، سنجد و درخت عنوان کرد.

وی توسعه بوستان های بزرگ را از جمله فعالیت های اساسی شهرداری در حوزه فضای سبز اعلام کرد و افزود: به همین منظور ساخت و تجهیز بوستان بهار به مساحت 87 هکتار در منطقه سه حد فاصل جاده سیمان و بولوارخواجه ربیع در دستور کار قرار دارد.

شهیدی افزود: در سال جاری احداث 41 پروژه بوستان در سطح شهر در حال انجام است که از آن میان می توان به بوستان بهار ؛و پارک های خطی شهید منتظری،شهید موسوی قوچانی و هدایت اشاره کرد.