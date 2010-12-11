400 نوجوان مستعد در رشته جودو شناسایی شده اند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با تشریح کارنامه یک ساله جودوی خراسان شمالی اظهار داشت: بر این اساس در نظر داریم نخستین مدرسه جودو را در استان خراسان شمالی تاسیس کنیم.

وی تصریح کرد: برای نخستین بار امسال در تیم ملی نوجوانان خراسان شمالی یک نماینده داشت و "محمد محمدی" به عنوان نماینده استان در مسابقات آسیایی تایلند توانست مدال برنز را برای تیم ملی به ارمغان بیاورد.



وی بیان کرد: همچنین امسال در رده جوانان سال خوبی داشتیم و جودوکاران جوان خراسان شمالی توانستند با کسب پنج مدال طلا در مسابقات جوانان کشور و انتخاب سه نفر از مدال آوران برای شرکت در اردوی تیم ملی بدرخشند.



وی گفت: در رده بزرگسالان نیز در امسال در مسابقات قهرمانی کشور توانستیم دو نقره و سه برنز بگیریم و پنج جودو کار ما در اردوی تیم ملی که شهریور ماه برگزار شد شرکت کردند.



دبیر هیئت جودو خراسان شمالی درباره رشته کوراش نیز گفت: هم اکنون اردوی تیم ملی کوراش در خراسان شمالی بر پا شده است و "سعید رضاییان"، "عباس یزدانی"، "پوریا مطیعی"، "احمد جفاکش مقدس" و "محسن باغچقی" به ترتیب در وزن های 60، 66، 73، 81 و 90 کیلو از خراسان شمالی به همراه "مجتبی نیک بین" در وزن 100 کیلو از خراسان رضوی و "ابراهیم فجر" در وزن 100+ کیلو از مازندران در این اردو حضور دارند.



وی خاطر نشان کرد: "رضا مهنانی"، "غلام رضا صداقت" و "خسرو دلیر" مربیان این تیم هستند.



وی اظهارداشت: این تیم با هزینه اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی برای شرکت در یک دوره مسابقه به هند اعزام می شود.



وی درباره حضور تیم جودوی استان در مسابقات لیگ برتر کشور گفت: امسال بر خلاف سال گذشته برای حضور در این مسابقات با مشکل مالی مواجه نبوده ایم و در هفته نخست این مسابقات شرکت کردیم.



خسرویار افزود: در مدت یاد شده بازیها خیلی سنگین بود و هم اکنون در بین 11 تیم شرکت کننده رتبه پنجم را داریم.



وی بیان کرد: پیش بینی و انتظار ما از این تیم در پایان لیگ امسال کسب رتبه سوم یا چهارم است.



دبیر هیئت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: هفته سوم این رقابتها، هفدهم دیماه جاری در بجنورد برگزار می شود و امیدواریم با حمایت تماشاگران به رده های بالاتر صعود کنیم.



وی هم چنین گفت: با توجه به آن که برگزاری لیگ، دو بار به تأخیر افتاد آن طور که باید نتوانستیم یارگیری کنیم و "مصطفی دلیران" و "بهزاد وحدانی" دو جودوکار مطرح خراسان شمالی زودتر با تیمهای دیگر قرارداد بستند.



خسرویار افزود: ما خود را ملزم کرده ایم تا در این تیم تنها از توانایی نیروهای بومی بهره بگیریم و با توجه به کمبود برگزاری مسابقات مختلف کشوری، حضور در این مسابقات بهترین فرصت برای پرورش و تقویت جودوکاران بومی است.



وی تصریح کرد: تیمهای اول و دوم این مسابقات با هزینه دو تا سه میلیارد ریال تیم خود را بسته اند و ما روی 500 میلیون ریال حساب باز کرده ایم.



برای اولین بار در کشور مدرسه فوتبال احداث می کنیم



دبیر هیئت جودو با اشاره به تأسیس 40 مدرسه ورزش در کشور گفت: از این 40 مدرسه ورزش 30 مدرسه به فوتبال اختصاص یافته است و ما می خواهیم در خراسان شمالی برای نخستین بار در کشور مدرسه جودو راه اندازی کنیم.



خسرویار ادامه داد: هم اکنون مکاتبه های لازم با اداره کل آموزش و پرورش انجام شده است و در صورت موافقت، علاقه مندان به ورزش جودو در مقطع راهنمایی به شکل اختصاصی دو تا سه ساعت در این رشته ورزشی تمرین می کنند.



دبیر هیئت جودو خراسان شمالی خاطر نشان کرد: در این روش، از کشورهای صاحب سبک در ورزش الگوبرداری شده است.



وی درباره دیگر فعالیتهای این هیئت در تقویت پایه های جودوی خراسان شمالی بیان کرد: از شش ماه قبل، بیش از 400 نوجوان با استعداد را شناسایی و در این مدت چهار دوره مسابقه در این رده برای آنها برگزار کرده ایم.



وی افزود: هم اکنون سه کلاس اختصاصی در بجنورد و در هر یک از شهرهای آشخانه، شیروان، فاروج و اسفراین نیز یک کلاس اختصاصی به طور مداوم برای نوجوانان و تقویت پایه های این رشته ورزشی برگزار می شود.



وی خاطر نشان کرد: در صورت حمایت مسئولان امیدوار هستیم با ادامه این روند طی سالهای اخیر جودو کاران خوبی را به تیم ملی تحویل بدهیم.



وی از مکاتبه با کشورهای همجوار برای برگزاری مسابقات در رده های پایه و به شکل رفت و برگشت خبر داد و اظهار کرد: یک مربی خانم نیز از کشور ترکمنستان برای آموزش بانوان جذب شده است تا دانش فنی را در این بخش نیز وارد کنیم.



خسرویار یادآور شد: هم اکنون در بیشتر شهرستانهای استان این ورزش در بخش بانوان فعال است و در مجموع 100 بانوی جودوکار به طور مداوم و فعال تمرین می کنند.



وی تصریح کرد: امسال همچنین بانوان را به مسابقات المپیاد ایرانیان و انتخابی تیم ملی اعزام کردیم و برگزاری کلاس داوری درجه سه و اعزام چند بانو برای شرکت در کلاس مربی گری درجه دو از دیگر اقدامات هیئت جودو در این بخش بود.



وی درباره سالنهای اختصاصی جودو در استان نیز گفت: امسال 100 مترمربع به فضای سالنی خانه جودوی بجنورد افزوده شد و سرویسهای آن بازسازی و روشنایی فنی سالن نیز تقویت شد.



خسرویار افزود: در شهرستانهای فاروج و مانه و سملقان نیز خانه جودو راه اندازی شده است.



وی خاطر نشان کرد: در روستاهای باغچق و ارکان بجنورد نیز سالن تمرین جودو وجود دارد و علاقه مندان به این رشته ورزشی تحت نظر مربی مشغول تمرین هستند و به زودی در حصار گرمخان و روستای کچرانلو سالن تمرین جودو راه اندازی می شود.



وی تصریح کرد: با توجه به این که اقشار کم درآمد و حاشیه نشین بجنورد تمایل بیشتری برای تمرین در این رشته ورزشی دارند، در نظر داریم یک سالن ورزشی در شمال حومه بجنورد راه اندازی کنیم.



وی علت ناکامی تیم ملی جودو در مسابقات آسیایی گوانگجو نسبت به دوره گذشته را سوء مدیریت در تیم ملی دانست و گفت: "مصطفی دلیریان" و "علی محمدنیا" به عنوان نمایندگان ما در اردوی تیم ملی 9 ماه با این تیم تمرین کردند و خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی آماده کرده بودند اما متأسفانه مدیران این تیم بدون برگزاری مسابقه انتخابی بازیکنان دیگری را انتخاب کردند و زحمت های دیگر ورزشکاران را بی نتیجه گذاشتند.



وی خاطر نشان کرد: نتیجه این سوء مدیریت باعث شد ما برای نخستین بار به جودوکار هندی نتیجه را واگذار کنیم.



دبیر هیئت جودو خراسان شمالی تصریح کرد: در این باره اعتراض کتبی خود را به فدراسیون ارائه داده ایم.



وی از فعال کردن دیگر شهرستانهای استان در این رشته خبر داد و بیان کرد: امسال برای نخستین بار در استان لیگ باشگاهها را در رده های سنی مختلف برگزار کردیم که هر هفته در یکی از شهرستانهای استان تیمها با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی افزود: در این مسابقات 180 تا 200 جودوکار با یکدیگر مسابقه دادند.



وی استعدادیابی را مهم ترین دغدغه هیئت جودوی خراسان شمالی اعلام کرد و گفت: این کار در صورت حمایتهای مالی تداوم می یابد و در سالهای آینده قهرمانان زیادی را پرورش خواهیم داد، در غیر این صورت در سالهای آینده باید خاطره های خوش ورزشی مان را برای یکدیگر تعریف کنیم.



وی به مسئولان ورزشی نیز توصیه کرد، براساس آمایش منطقه ای در رشته های ورزشی سرمایه گذاری کنند تا نتایج بهتری در مسابقات و قهرمان پروری کسب شود.



خسرویار افزود: در استانی مانند خوزستان که استعدادهای زیادی در فوتبال دارد نباید این رشته ورزشی زیر سایه دیگر ورزشها قرار بگیرد و در خراسان شمالی که یکی از قطبهای جودوی کشور است باید بیشترین سرمایه گذاری در این بخش انجام شود تا نتیجه بهتری گرفته شود.

به گفته دبیر هیئت جودوی خراسان شمالی هم اکنون طبق آمار اداره کل تربیت بدنی 600 ورزشکار بیمه شده جودو کار در خراسان شمالی فعالیت می کنند.

