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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

در نمایشگاه مدیریت بحران/

محلول کنترل کننده عفونت در زمان حادثه رونمایی شد

محلول کنترل کننده عفونت در زمان حادثه رونمایی شد

محلول کنترل کننده عفونت در زمان حادثه در دومین روز از نمایشگاه تخصصی مدیرت بحران، امداد و نجات رونمایی شد.

یوسف ابطحی تولید کننده محصولات کنترل کننده عفونت در کفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین مسئله ای که در زمان بحران و حادثه و بروز مرگ و میر اپیدمی می شود بحث عفونت و کنترل آن است.

وی افزود: عفونت مسئله ای است که اگر کنترل نشود ممکن است از منطقه ای به منطقه دیگر و در نهایت به کشوری دیگر سرایت کنند. نقش ما در زمان وقوع حادثه این است که بتوانیم عفونت را به بهترین نحو کنترل کنیم.
 
ابطحی در ادامه گفت: محصولی که در این نمایشگاه ارائه شده برای ضدعفونی محیط و اطراف در زمان وقوع بحران که نقش کنترل کننده عفونت در زمان وقوع حادثه است این محصول تحت لیسانس اروپا است و در ایران تولید می شود.
 
وی تصریح کرد: این محلول قبل از بروز عفونت استفاده می شود و استارت توزیع آن از نمایشگاه مدیریت بحران، امداد و نجات شروع شده و توزیع آن به سایر مراکز بهداشتی ارائه خواهد شد.
 
اولین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران ، امداد و نجات از 19 تا 22 آذرماه جاری از ساعت 9 لغایت 16 برای بازدید عموم دایر است. همچنین هر روز از ساعت 9 لغایت 12:30 سمینارهای آموزشی و مانور امداد ونجات برگزار می گردد.
کد مطلب 1208370

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