محلول کنترل کننده عفونت در زمان حادثه رونمایی شد

یوسف ابطحی تولید کننده محصولات کنترل کننده عفونت در کفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین مسئله ای که در زمان بحران و حادثه و بروز مرگ و میر اپیدمی می شود بحث عفونت و کنترل آن است.

وی افزود: عفونت مسئله ای است که اگر کنترل نشود ممکن است از منطقه ای به منطقه دیگر و در نهایت به کشوری دیگر سرایت کنند. نقش ما در زمان وقوع حادثه این است که بتوانیم عفونت را به بهترین نحو کنترل کنیم.

ابطحی در ادامه گفت: محصولی که در این نمایشگاه ارائه شده برای ضدعفونی محیط و اطراف در زمان وقوع بحران که نقش کنترل کننده عفونت در زمان وقوع حادثه است این محصول تحت لیسانس اروپا است و در ایران تولید می شود.

وی تصریح کرد: این محلول قبل از بروز عفونت استفاده می شود و استارت توزیع آن از نمایشگاه مدیریت بحران، امداد و نجات شروع شده و توزیع آن به سایر مراکز بهداشتی ارائه خواهد شد.

اولین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران ، امداد و نجات از 19 تا 22 آذرماه جاری از ساعت 9 لغایت 16 برای بازدید عموم دایر است. همچنین هر روز از ساعت 9 لغایت 12:30 سمینارهای آموزشی و مانور امداد ونجات برگزار می گردد.