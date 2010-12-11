اهمال در اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا تهران را به این روز انداخت

بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست چهارمین کنفرانس تغییر اقلیم در تهران گفت: باید بررسی شود ببینم کدام بخشها و سازمانها وظایفی را که به عهده آنها در طرح جامع کاهش آلودگی هوا گذاشته شده اجرا نکرده اند که چنین مشکلی به این بزرگی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مدیریت آلودگی هوا باید جامع نگر باشیم اظهار داشت: در اروپا طرحی به نام بیست، بیست، بیست در حال اجرا است که به شکل کلان و ظرف بیست سال دنبال ایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی هستند.

صناعی اضافه کرد: کشورهای اروپایی با اینکه آلودگی هوا ندارند ولی در این طرح در سال 2020 می خواهند بهره وری انرژی را بیست درصد افزایش دهند و در کنار آن بیست درصد گازهای گلخانه ای را کاهش دهند و استفاده بیست درصدی از انرژی های نو را در دستور کار دارند.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات بلند مدت است اظهار داشت: اروپا برای 10 سال آینده چنین برنامه ای را تدارک می بیند در حالی که طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران که کاری کارشناسی شده هم بود طی 10 سال به هیچ جایی نرسید.

رئیس سازمان هواشناسی کشور طرح آبپاشی هوای تهران به وسیله هواپیماهای سمپاش را طرحی بی فایده دانست و گفت: این هواپیماها حداکثر یک و نیم لیتر آب ظرفیت دارند و برای تولید یک میلی متر بارندگی نیاز به حداقل یک میلیون سورت پرواز بر روی فضای 40 کیلومتر در 40 کیلومتر پهنه تهران داریم.