به گزارش خبرنگار مهر، پینگپنگبازانی که به نمایندگی از ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی شرکت کرده بودند "تازه واردی" برای دیگر بازیکنان شرکت کننده بودند که پس از 12 سال دوری اجازه حضور دوباره در این بازیها را به دست آورده بودند.
پیش از سفر به گوانگجو، آخرین حضور تنیس روی میز ایران در بازیهای آسیایی به بازیهای 1998 تایلند مربوط میشد که تیم کشورمان دیدارهای خود را در گروهی به نسبت متعادل آغاز کرد، تا جمع هشت تیم برتر بالا رفت و در نهایت به دلیل برگزار نشدن دیدارهای ردهبندی پنجم تا هشتم به رده پنجم مشترک با سه تیم دیگر بسنده کرد!
بازیکنان تنیس روی میز ایران طی دوازده سال گذشته فرصت حضور در بازیهای آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی و 2006 دوحه قطر را از دست دادند تا اینکه امسال به دنبال شکستن طلسم مدیریت ثابت و دوازده ساله در فدراسیون، شکل گیری نگرش جدید مدیریتی و در نهایت با حمایت سازمان تربیت بدنی سهمیه شرکت در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را به دست آوردند.
اما آنچه مسلم است "12 سال غیبت" کار را برای بازیکنانی که در مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی شرکت کرده بودند، سخت کرده بود. خصوصا اینکه آنها در یکی از سختترین و شاید هم بدترین گروه ممکن این بازیها قرار گرفته بودند. جایی که ژاپن - تیم سوم جهان - و چین تایپه - تیم پنجم جهان - هم حضور داشتند و این بدترین قرعهای بود که میتوانست نصیب تیم کشورمان شود.
در چنین گروهی تیم کشورمان که در مسابقات جهانی اخیر با صعود به رده سی و پنجم جهان، بهترین و بالاترین جایگاه خود در تاریخ تنیس روی میز ایران را به دست آورده بود، چارهای نداشت جز کنار آمدن با حذف زودهنگام با کسب تنها یک پیروزی برابر نپال.
اگرچه پینگپنگبازان اعزامی به گوانگجو طی ماههای گذشته مجری برنامههای آماده سازی و اردوهای تدارکاتی زیادی بودند و حتی برای نخستینبار فرصت تمرین درمعتبرترین آکادمی بینالمللی اروپا زیر نظر مربیان برتر این آکادمی را هم به دست آوردند اما آنها نتوانستند در بازیهای آسیایی به نتیجهای دست یابند چون برنامههای کوتاه مدت و چند ماهه در تنیس روی میز جواب نمیدهد!
در بازیهایی که چین (تیم نخست جهان)، ژاپن و کره جنوبی (تیمهای مشترک در رده سوم جهان)، هنگ کنگ (تیم پنجم جهان)، کره شمالی (تیم سیزدهم جهان)، سنگاپور (تیم شانزدهم جهان) و چینتایپه (تیم هفدهم جهان) به عنوان هفت تیم برتر آسیا در جهان هم حضور دارند نتیجه گیری برای یک تیم تازه وارد مانند ایران سخت است با این حال ملیپوشان کشورمان در بازیهای آسیایی چین با دو گیمی که از ژاپنیها گرفتند و البته صعودی که نوشاد عالمیان در بخش انفرادی تا جمع شاندزه بازیکن برتر داشت، نشان دادند که میتوانند یک رقیب باشند برای همین تیمهای برتر جهان که آسیایی هستند به شرطی که برنامههای بلندمدت هدفمند در این رشته پیگیری شود.
پیمان حسنی از کارشناسان تنیس روی میز است که ضمن تاکید بر لوزم اجرای برنامههای بلند مدت در این رشته به خبرنگار مهر گفت: " البته در بازیهای آسیایی گوانگجو قرعه سخت هم تا حدی در کار تیم ایران تاثیر داشت. شاید اگر تیم ایران مثلا در گروه چهار قرار داشت و تیمهایی مانند چین تایپه و هند بازی میکرد به مراحل بالاتر صعود میکرد. اما در مجموع اگر قرار باشد تنیس روی میز ایران بدون اگر و اما حرفی برای گفتن داشته باشد باید برنامههای خود را در طولانی مدت و در قالب سه چهار برنامه چهارساله دنبال کند تا به معنای واقعی رقیب دیگر تیمها شویم. با ادامه این روند نتیجه گیری به همین صورت باقی میماند چون تیمهای آسیایی خیلی جلوتر از ما هستند و ما خیلی عقب تر از آنها"!
در مجموع بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو نمیتواند ملاک مناسبی برای "قضاوت عادلانه" در مورد تنیس روی میز ایران و وضعیت بازیکنان این رشته باشد. حتی اگر در آن به نتیجه میرسیدیم! به هر حال حضور در بازیهای آسیایی پس از 12 سال غیبت متوالی برای بازیکنان ایرانی فراهم شد. شاید ناکامی در نتیجه گیری به دلیل همین غیبت بیش از یک دههای بوده است پس اگر هم نتیجهای رقم میخورد نباید خیلی روی آن اکتفا میشد چون احتمال اتفاقی بودن آن زیاد بود!
با همه اینها نباید به بهانه نگرفتن نتیجه و مقام و اینکه رقیبی پایاپایی برای دیگر تیمها نبودیم مسیر فعالیتهای تنیس روی میز و حضور در رویدادهای اینچنینی تغییر کند. در بازیهای که تیمهایی مانند نپال، مغولستان و لائوس حضور تقریبا همیشگی دارند ایران باید جای خود را ثابت کند تا بتواند به نتایج قابل قبول و البته قابل اکتفا دست یابد.
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