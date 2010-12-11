ایرج راد درباره توافقات جدیدی که میان خانه تئاتر، شورای شهر و مدیرعامل متروی تهران برای طراحی فضای داخلی ایستگاه متروی چهارراه ولیعصر انجام شده به خبرنگار مهر گفت: یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با مهندس محسن هاشمی در این خصوص داشتیم و همچنین در مراسم افتتاح ایستگاه چهارراه ولیعصر و ورودی تئاتر شهر این ایستگاه صحبت‌هایی درباره طراحی داخلی ایستگاه متناسب با تئاتر شهر و هنر تئاتر شد.



وی با اشاره به بازدید از ایستگاه و فضای داخلی آن به همراه مدیرعامل متروی تهران و یکی از مهندسان ناظر شرکت مترو گفت: آقای ابراهیم حقیقی از طرف خانه تئاتر به عنوان نماینده جامعه تئاتر برای بازدید و طراحی فضای داخلی ایستگاه چهارراه ولیعصر معرفی شد. قرار است آقای حقیقی به همراه گروه خود یکشنبه 21 آذرماه بازدیدی را برای طراحی فضاهای موجود در ایستگاه داشته باشد.



مدیرعامل خانه تئاتر همچنین از نصب عکس‌های پیشکسوتان تئاتر از ابتدا تاکنون، نصب پوسترهای تئاتر و اختصاص فضایی در ایستگاه متروی چهارراه ولیعصر به خانه تئاتر جهت ارائه فعالیت‌های فرهنگی و هنر در حوزه تئاتر نظیر ارائه کتب نمایشی و پوسترها و عکس‌های تئاتری خبر داد.



راد اظهار داشت: شاید بتوان در صورت ایجاد شرایط مناسب بلیت نمایش‌های مختلف را در ایستگاه متروی چهارراه‌ ولیعصر ارائه داد.