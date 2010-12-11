۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

استیلی در گفتگو با مهر:

هنوز حکم برکناری به من ابلاغ نشده است/ دست مدیران شاهین را باز گذاشته‌ام

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر تاکید کرد، هنوز حکم برکناری خود را از مدیرعامل این باشگاه دریافت نکرده و منتظر ملاقات با مسئولان شاهین است.

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اگر قرار است به همکاری خود با باشگاه شاهین خاتمه دهم، باید از سوی مسئولان باشگاه رسما حکم برکناری به من ابلاغ شود که تا به این لحظه هنوز چنین کاری صورت نگرفته است و من هم مانند شما شنیده‌ام که مسئولان باشگاه شاهین مرا نمی خواهند.

وی در یادآور شد: من از سه، چهار هفته پیش به مسئولان باشگاه شاهین گفتم و حتی در گفتگوهایم با رسانه‌ها اعلام کردم اگر مسئولان باشگاه شاهین تمایل به تغییر و تحول در تیم‌شان دارند، من اعتراضی ندارم و دست آنها را بازگذاشتم.

تیم فوتبال شاهین بوشهر در پایان هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 16 امتیاز رتبه هفدهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.

