مهلت ثبت نام کنکور دستیاری 89 تمدید شد

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تمدید شد.

وی افزود: بنا به تقاضای متقاضیان شرکت در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی فرصت ثبت نام اینترنتی افراد متقاضی به مدت دو روز دیگر، یکشنبه و دوشنبه 21 و 22 آذرماه تمدید شد.

نسل سراجی خاطرنشان کرد: مهلت ارائه شده، آخرین فرصت ثبت نام بوده و به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.

وی با اشاره به امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی برای این دوره از آزمون دستیاری گفت: داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند و بنا به دلایلی تمایل به ویرایش و تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی دارند، می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 28 آذر تا ساعت 23 روز سه شنبه 30 آذر اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی در سال 89 به صورت متمرکز در روز 28 بهمن ماه برگزار می شود.