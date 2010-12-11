همکاری لازم برای صنعتی شدن فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا دسنغیب(فخرالدین) ظهر شنبه در دیدار با صنعتگران شیراز گفت: عدم همکاری در فارس باعث شد تمامی حرکات وتلاشها بیشتر به شکل حرف زدن باشد که با ادامه این روند هیچگونه مشکلی بر طرف نخواهد شد.

وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع توقع داریم مشکلات صنعتگران استان با حرف زدن برطرف شود و بیشتر بحث حرف درمانی را پیش گرفته ایم در صورتیکه اگر قرار است مشکلات را برطرف کنیم باید در مرحله اول تغییر در روش را مد نظر قراردهیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نوع نگاههای برخی از مدیران افزود: تا زمانیکه به صنعتگر به چشم سوء استفاده کننده نگاه شود مشکلات همچنان پا برجا است در این راستا باید برای رسیدن به اهداف درست، تلاش کرد.

دستغیب در خصوص عدم همکاری بانکهای فارس به صنعتگران نیز گفت: برخی از بانکهای استان تسهیلات میلیاردی خود را به افراد غیر صنعتگر می دهند که صرف خرید باغ، خودرو و ویلا می شود، در صورتیکه صنعتگران باید برای دریافت تسهیلات اندک سود بیشتر و دوندگی بیش از حدی را داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر به این تعداد صنعت باقی مانده استان رسیدگی نشود باید به دنبال راه چاره باشیم، تاکید کرد: اگر تعامل و همکای در میان نباشد باید همین تعداد کارخانه ای را که به صورت نیمه فعال هستند تعطیل و به سراغ واردات کالای قاچاق از کشورهای دیگر برویم.