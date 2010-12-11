۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" دهه فجر امسال در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از برگزاری نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" با هدف ارائه فعالیتهای دولت نهم و دهم دهه فجر امسال در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان با بیان اینکه نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه با هدف ارائه فعالیتهای دولت نهم و دهم در بخشهای مختلف برپا می شود، افزود: در این نمایشگاه عملکرد ارگانها و سازمان های متعدد به بازدید عموم گذاشته می شود.

رئوفی نژاد ادامه داد:  نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در بخشهای بازرگانی، صنایع و معادن، گردشگری، عمران، کشاورزی و عمران شهری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جهت برگزاری بهتر این نمایشگاه کمیته های مربوطه تشکیل خواهد شد، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هدفمند و مطلوب می تواند نتایج بهتری به همرا ه داشته باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه دستگاهها و ارگانهای مسئول باید در مسائل مربوط به واحد گمرگ استان حضوری موثری داشته باشند، گفت: یکسال از مدت زمات تصویب حضور دستگاههای مسئول در این حوزه می گذرد اما همچنان شاهد ناهماهنگیهایی در این بخش هستیم.

رئوفی نژاد تصریح کرد: در صورت عدم حضور دستگاهها یا ارگان مسئول در مدت زمان یک هفته با مدیران دستگاهای مربوطه برخورد خواهد شد.

