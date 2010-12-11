بیش از هزار پزشک در مراکز درمانی کشور شاغل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا با اشاره به فعالیت دفتر جذب و اشتغال سازمان نظام پزشکی در یکسال گذشته گفت: فعالیت دفتر جذب و اشتغال و مؤسسه کاریابی ابنسینا وابسته به سازمان نظام پزشکی زمینه جذب بیش از هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی را در مراکز درمانی کشور طی یکسال گذشته فراهم کرده است.
وی افزود: دفتر جذب و اشتغال و موسسه کاریابی ابن سینا که زیر نظر امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی کشور فعالیت میکنند طی یک سال گذشته ضمن ارتباط با سازمانهای نظام پزشکی کل کشور و 6 هزار مرکز درمانی اعم از بیمارستان، کلینیک، درمانگاه، آزمایشگاه و... اقدام به جمعآوری و اطلاعرسانی نیازهای شغلی این مراکز به کادر پزشکی و درمانی در 31 استان کشور کرده است.
هویدا ادامه داد: با جمعآوری نیازهای شغلی مرتبط با جامعه پزشکی، بیش از سه هزار و 500 فرصت شغلی گردآوری و از طریق سایت سازمان نظام پزشکی و نشریه اطلاع رسانی این سازمان که به طور رایگان در اختیار جامعه پزشکی قرار میگیرد، ارایه شده است.
وی افزود: از بین سه هزار و 500 فرصت شغلی گردآوری شده 340 مورد مربوط به نیاز 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور به پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده با حقوق ماهیانه حداقل 12 میلیون ریال بوده است.
