خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، زمان ورود کاروان همبستگی با مردم غزه به شهر قم را شامگاه شنبه اعلام کرد و گفت: این کاروان شامل 150 نفر از ملیت‌های مختلف ژاپن، هند، مالزی، تایلند و بنگلادش است که به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه و جمع‌آوری کمک برای آنان تشکیل شده است که از چند روز قبل از هند وارد ایران شده و پس از طی مسیر مورد نظر وارد شهر قم می‌شود.



وی با اشاره به برنامه‌های این گروه در طول اقامت در شهر قم بیان کرد: این افراد روز یک‌شنبه در همایشی با عنوان همبستگی با مردم غزه که درسالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد شرکت خواهند داشت و همچنین با آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی دیدار خواهند کرد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه این گروه تا ساعت 2 بعد از ظهر یک‌شنبه در قم اقامت دارند اظهار داشت: یک دستگاه آمبولانس به همراه تعدادی امدادگر از قم، این گروه را در مسیر حرکت خود به تهران همراهی می‌کند.



سائلی در مورد علت ضعیف بودن تبلیغات شهری در خصوص ورود این کاروان به قم گفت: هلال احمر تنها وظیفه جمع‌آوری کمک‌ها را به عهده دارد.



استقرار پایگاههای هلال احمر جهت جمع آوری کمکهای مردمی



وی با اشاره به اقدامات هلال احمر استان قم جهت جمع آوری کمک‌های مردمی برای مردم غزه بیان کرد: روز گذشته در حاشیه برگزاری نماز جمعه پایگاهی جهت جمع آوری کمک‌های نقدی برپا شد و همچنین از عصر جمعه نیز دو پایگاه به منظور جمع آوری کمک‌های مردمی در مجتمع امام خمینی‌(ره) برپا شده است.



سائلی در پایان افزود: امروز نیز دو پایگاهی که در مجتمع امام خمینی‌(ره) مستقر هستند همچنان آماده دریافت کمکهای مردمی بوده و یک پایگاه نیز در مسجد رفعت قم واقع در خیابان صفائیه مستقر شده است.