راه اندازی بورس نفت به زودی کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر عباس یعقوبی گفت: مهمترین بحث این روزهای هیئت مدیره بورس کالای ایران به عرضه نفت کوره در این شرکت اختصاص دارد که به زودی با موافقت کامل شرکت پالایش و پخش، این محصول روی تابلوی معاملات می رود.

دبیر هیئت مدیره بورس کالا در خصوص تاخیر در عرضه نفت کوره افزود: نزدیک به دو ماه است که نفت کوره در بورس کالا پذیرش شده است، اما تاکنون شرکت پالایش و پخش برای عرضه این محصول، اقدام لازم را انجام نداده است.

مدیر اتاق پایاپای بورس کالا ادامه داد: ابهام‌هایی در نحوه عرضه و چگونگی تسویه معامله نفت کوره برای شرکت پالایش و پخش وجود دارد که قرار است در جلسه ای با حضور کارشناسان بورس این موضوع بررسی شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل بورس برای عرضه نفت کوره اظهار داشت: نرم افزار نحوه و تسویه معامله نفت کوره تفاوتی با محصولات پتروشیمی ندارد، به این ترتیب در صورتیکه شرکت پالایش و پخش مقدار عرضه را اعلام کند، معامله انجام می شود.

دبیر هیئت مدیره بورس کالا با بیان اینکه فاز سوم بورس نفت با عرضه نفت کوره در بورس کالا آغاز می شود، افزود: پس از معامله نفت کوره، نفت خام به صورت آزمایشی روی تابلوی معاملات می رود و در صورت انجام معاملات قابل قبول، سرانجام پس از سه سال بورس نفت یا به عبارت دیگر خرید و فروش نفت خام راه اندازی می شود.

یعقوبی در مورد حواشی به وجود آمده در عرضه قیر نیز گفت: اختلاف هایی در مورد قیمت قیر عرضه شده در بورس به دلیل افزایش نرخ وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به وجود آمده که با مذاکرات سازمان حمایت، شرکت پالایش و پخش و تولیدکنندگان قیر این مشکلات به زودی برطرف می شود؛ البته هفته گذشته معاملات قیر پس از دو ماه از سر گرفته شد و امیدواریم این روند ادامه یابد.

براساس این گزارش، راه اندازی بورس نفت در سه فاز مجزا عملیاتی می شود که فاز اول آن، معاملات فرآورده های نفتی در تالار تهران بود که با معامله دو هزار تن محصول پلی‌اتیلن روز 28 بهمن سال 86 به طور رسمی آغاز شد.



فاز دوم این طرح نیز با راه اندازی رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی در جزیره کیش آبانماه سال گذشته آغاز شد. اما راه اندازی بورس نفت در فاز سوم این طرح قرار دارد که با معامله نفت کوره و نفت خام این پروژه مهم تکمیل می شود.