نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مذاکرات تعلیق شده سازش خاورمیانه و مسئله جنگ های رسانه ای بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

طناب پوسیده سازش

روزنامه العرب الیوم اردن در دو کاریکاتور به از دست رفتن فرصتهای سازش در مسئله فلسطین توجه کرده که با کارشکنی مستمر رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات به این وضعیت رسیده است.

فرصت صلح

در این کاریکاتور نیز روزنامه العرب الیوم به اقدامات رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات سازش توجه کرده است که به طور تداوم این مسئله را با چالش جدی روبرو کرده است.

سگ چموش!

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری با کشیدن تصویر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صورت یک سگ به دنباله روی بی چون و چرای واشنگتن از تل آویو در اتخاذ سیاستهای خاورمیانه ای کاخ سفید توجه کرده است.

آزادی بیان!

روزنامه الاتحاد امارات در کاریکاتوری مسئله آزادی بیان در جهان سوم را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، در جهان سوم برخی تنها سخن می گویند و گوش شنوا ندارد و برخی دیگر زبان حرف زدن ندارند و فقط می شنوند.

آش دادگاه بین المللی؛ بخوری پا ته نخوری پا ته!

روزنامه الرایه قطر امروز به تداوم تنش ها در لبنان در پی دادگاه بین المللی ترور حریری اشاره کرده و حکم احتمالی این دادگاه را در همین راستا ارزیابی کرده است.

کشتی شکستگانیم...

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز در کاریکاتوری به تعلیق مذاکرات سازش در پی تداوم شهرک سازیها توجه کرده است.

همه پرسی سودان؛ طرحی برای جدایی

روزنامه القدس العربی در کاریکاتوری نتیجه انجام همه پرسی در سودان را جدایی جنوب از شمال این کشور دانسته است که با دستاویز برگزاری انتخابات دنبال می شود.

نوبل در زندان!

روزنامه المستقبل لبنان در کاریکاتوری به ارائه جایزه صلح نوبل 2010 به "لیوشیائو بو" مخالف حکومت چین توجه کرده است که جایزه اش را به علت حبس در زندان نتوانست دریافت کند.

شناسایی کشور فلسطین؛ به چه قیمتی!

روزنامه الوطن عمان امروز نگاهی انتقادی به شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 توسط برزیل و آرژانتین داشته و آن را اقدامی دیرهنگام و بی اثر در سایه تداوم تجاوزات روزمره رژیم صهیونیستی دانسته است.

23 سال گذشت

روز الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به گذشت 23 سال از آغاز انتفاضه سنگ گروههای مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس اشاره کرده است.

سازش، سقوط آزاد!

روزنامه البیان امارات طرف فلسطینی مذاکرات سازش را در حال سقوط آزاد به تصویر کشیده است در حالی که هیچ چتر نجاتی هم با خود همراه ندارد.

تهدیدات سیاسی

روزنامه النهار لبنان امروز با اشاره به ادامه تنشهای سیاسی در لبنان، تریبون های سیاسی را به عنوان آتش بیار معرکه های سیاسی دانسته است.

جنگ رسانه ای؛ بدون شرح