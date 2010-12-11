250 روستای استان کرمانشاه از نعمت گازطبیعی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نقی کمالی بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر توجه ویژه به گازرسانی به روستاها گفت: در استان کرمانشاه حدود 500 روستای واجد شرایط گازرسانی وجود دارد که تاکنون 140 روستا زیرپوشش گازطبیعی قرار گرفته اند.

وی با بیان این که گازرسانی به 360 روستای دیگر نیز در مراحل مختلف اجرایی است، اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای انجام شده، انتظار می رود 110 روستای دیگر نیز تا پایان امسال به مجموع روستاهای بهره مند از گاز افزوده شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه درباره گازرسانی به شهرهای استان نیز گفت: هم اکنون ساکنان 14 شهر این استان زیرپوشش گازطبیعی قرار دارند و گازرسانی به پنج شهر قصرشیرین، سرپل ذهاب، سطر، ماهیدشت و سرمست نیز در مراحل پایانی کار می باشد و در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهند رسید.

کمالی ادامه داد: گازرسانی به شهرهای کوزران و گهواره هم در دست اقدام می باشد، همچنین گازرسانی به چهار شهرحمیل، هلشی، شاهو و باینگان نیز در مرحله انتخاب پیمانکار است.

وی جمعیت بهره مند از گاز طبیعی در استان را 313 هزار خانوار اعلام و تصریح کرد: با بهره برداری از طرحهای در دست اجرای گازرسانی جمعیت تحت پوشش گاز در استان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین شبکه گاز اجرا شده در این استان را از ابتدای فعالیت شرکت گاز استان کرمانشاه سه هزار و 900 کیلومتر و انشعاب نصب شده در این استان را 170 هزار(شهری و روستایی) اعلام کرد.