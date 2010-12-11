پایین بودن کیفیت ساخت خودروها بر شدت حوادث جاده ای می افزاید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظاهر رستمی در مراسم معارفه سرپرست هلال احمر استان البرز که بعد از ظهر شنبه در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد، افزود: متاسفانه عملیات تولید برخی از خودروها در کشور از کیفیت کافی برخوردار نیست که این امر باعث می شود خودروهای تولیدشده، آسیب پذیری بالایی در مقابل حوادث جاده ای داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی از موارد، شاهد رعایت نشدن استانداردها در زمان ساخت و تولید خودرو هستیم که هرقدر شدت این امر بیشتر باشد، شدت آسیب پذیری خودرو در مقابل حوادث جاده ای نیز افزایش می یابد.

این مسئول بیان کرد: لازم است کاخانجات و شرکتهای تولیدکننده خودرو به اهمیت رعایت استانداردهای موردنیاز به شکل کامل واقف باشند تا بتوانیم آمار حوادث جاده ای و آسیب دیدگی ناشی از آن را به نحو قابل توجهی کاهش دهیم.

پراید در مقابل حوادث جاده ای آسیب پذیری بسیار بالایی دارد

وی عنوان کرد: به عنوان مثال، خودروی پراید در مقابل حوادث جاده ای آسیب پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی آسیب می بیند که این امر، جان سرنشینان آن را نیز تهدید می کند و احتمال وارد شدن خسارت مالی به خودرو را نیز افزایش می دهد.

رستمی اضافه کرد: این امر یکی از مهمترین عوامل موثر در بالا بودن میزان تصادفات و حوادث جاده ای است و باید نظارت در خصوص تولید خودروها افزایش یابد و در این زمینه سخت گیری های مورد نیاز اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا خودروها کمترین آسیب پذیری را در مقابل حوادث داشته باشند و پس از تصادف، کمتر صدمه ببینند تا به کمک این امر، تامین جانی سرنشینان خودرو به نحو مطلوبتری انجام شود و خسارت مالی و اقتصادی کمتری به صاحب خودرو وارد شود.

برخی خودروها می توانند با سرعت نزدیک به 200 کیلومتر حرکت کنند

دبیرکل جمعیت هلال احمر یادآور شد: همچنین یکی دیگر ار موادی که باید حتما به آن توجه جدی شود، امکان تردد خودروها با سرعت بسیار بالا است تاجاییکه متاسفانه برخی از خودروها می توانند با سرعت نزدیک به 200 کیلومتر در ساعت نیز حرکت کنند.

وی اضاف کرد: این امر باعث می شود تا آمار تصادفات افزایش یابد زیرا برخی از رانندگان به جای رانندگی با سرعت منطقی ترجیح می دهند با سرعتهای بسیار بالا و سرسام آور رانندگی کنند.

این مسئول گفت: باید در صورت امکان، شرایطی ایجاد شود تا سرعت بسیار بالای خودروها ساماندهی شود تا بتوانیم در آینده ای نزدیک، شاهد کاهش قابل توجه میزان حوادث در جاده ها باشیم.

برخی از دستگاه ها تنها هلال احمر را مقصر می دانند

رستمی ادامه داد: متاسفانه برخی از دستگاه های ذیربط از انجام وظایف خود در خصوص کمک به کاهش آمار حوادث در جاده ها کوتاهی می کنند و تنها هلال احمر را مقصر می دانند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، اینگونه دستگاه ها تنها به نیروهای امدادرسان هلال احمر ایراد وارد می کنندکه چرا گاهی دیر به محل حادثه می رسند درحالیکه در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند و تقصیرهای خودرا نادیده می گیرند.

این مسئول اضافه کرد: کاهش آمار حوادث نیازمند تعامل همه دستگاه های ذیربط است و نباید در این زمینه فقط از هلال احمر انتظار همکاری داشته باشیم.

رستمی یادآور شد: هلال احمر با همه توان و تلاش خود در جهت کاهش آسیبهای حوادث می کوشد اما در این خصوص نیازمند همکاری و تعامل از سوی سایر دستگاه های ذیربط نیز هستیم.