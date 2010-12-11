کوچکترین باطری جهان 3 میلیمتری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری ساخت باطری به سرعت پیشرفت تجهیزات الکترونیکی پیشرفت نداشته است و از این رو این تجهیزات برای تامین انرژی خود همواره به تعداد زیادی از باطری ها نیاز دارند.

اکنون تیمی از محققان مرکز ادغام فناوری های نانو (CINT) اعلام کرده اند موفق به ساخت کوچکترین باطری جهان شده اند و با وجود اینکه این باطری نمی تواند انرژی مورد نیاز تلفنهای همراهی که برای سال جدید تولید می شوند را تامین کند، اما می تواند دیدگاهی روشن تر از عملکرد باطری ها به وجود آورده و منجر به تولید باطری هایی با کارایی های بالاتر خواهد شد.

این باطری های کوچک و قابل شارژ لیتیومی از یک کاتد لیتیوم کبالتی به طول سه میلیمتر، الکترولیت یونی مایع و یک نانو کابل 10 نانومتری از جنس اکسید قلع برخوردار است.

از آنجایی که نانو مواد در باطری های لیتیومی به واسطه الکترودها از توانایی بهبود یافتن تراکم انرژی و قدرت برخوردارند، دانشمندان تلاش کردند از مکانیزم بنیادین این باطری ها اطلاعات دقیق تری به دست آورند. از این رو نانو باطری خود را درون یک میکروسکوپ الکترونی انتقالی به وجود آوردند تا بتوانند روند شارژ شدن و خالی شدن شارژ را در این باطری از نزدیک، در زمان واقعی و در مقیاس اتمی مورد مطالعه قرار دهند.

نتایج این مشاهده نزدیک نشان داد بر خلاف باور همیشگی تولید کنندگان باطری در هنگام شارژ شدن باطری طول رشته نانو کابل دو برابر می شود، پدیده ای که می تواند از بروز مدار کوتاه و کم شدن عمر باطری جلوگیری کند.

پیش از این به دلیل وجود شرایط شدید خلاء در این نوع از میکروسکوپها و عدم وجود امکان استفاده از الکترولیت مایع، امکان مطالعه بر روی روند شارژ شدن و خالی از شارژ شدن تک کابلهای نانویی وجود نداشت، با این حال دانشمندان با جایگزین کردن الکترولیتهای مایع با مایع یونی کم فشار بر این مشکل غلبه کردند.

بر اساس گزارش گیزمگ، محققان معتقدند این مطالعه جدید می تواند بر روی ساخت مخازن جدید انرژی، کنترل فرسودگی و مطالعات تحلیلی در زمینه سنتز شیمیایی تاثیرگذار باشد.