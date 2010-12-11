۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

دلارها در جیب آبی می‌رود!/

حوار ملامحمد بازهم استقلال را سرکار گذاشت/ شاید یکشنبه بیاید!

هافبک جدید تیم فوتبال استقلال بازهم بی نظمی هایش را شروع کرد و برخلاف اعلام قبلی هنوز به تهران نیامده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حوار ملامحمد بازیکن عراقی که هفته گذشته خبر پیوستنش به استقلال منتشر شد، هنوز به ایران سفر نکرده و مسئولان باشگاه استقلال را منتظر نگه داشته است. در حالی که او قرار بود تا امروز وارد تهران شود بازهم بدقولی کرد.

براساس اعلام جدید مسئولان باشگاه استقلال قرار است این بازیکن عراقی روز یکشنبه به تهران بیاید و در تمرینات این تیم شرکت کند. پرویز مظلومی هفته گذشته اعلام کرده بود قرارداد این بازیکن به گونه ای تنظیم شده که به ازای هر روز غیبت هزار دلار از قرارداد او کسر خواهد شد.

