تظاهرات ضد آمریکایی مردم پاکستان در اعتراض به کشتار غیر نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، ساکنان مناطق قبایلی وزیرستان شمالی در اعتراض به کشتار غیرنظامیان پاکستانی در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی دست به تظاهرات زدند.

از زمان آغاز عملیات سری آمریکا در پاکستان از سال 2004 تاکنون حدود هزار و 925 نفر در 196 حمله هوایی کشته شدند.

با نگاهی به حملات اخیر آمریکا در پاکستان می توان دریافت که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) در دو ماه گذشته بر شدت حملات موشکی خود در مناطق قبیله نشین به بهانه نابودی طالبان افزوده است، زیرا به گفته این سازمان اعضای این گروه در وزیرستان شمالی حضور دارند.

همچنین درحالی که افزایش شمار بی سابقه تلفات پاکستانی ها در حملات موشکی آمریکا انتقاد سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل را به همراه داشته، ایالات متحده از حملات روزافزون هواپیماهای بدون سرنشین خود به عنوان بهترین استراتژی علیه طالبان یاد می کند.

سیا ماموریتهای محرمانه نظامی خود در خاک پاکستان را با کمک هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق دور از دسترس ارتش مستقر آمریکا در افغانستان انجام می دهد.

هر چند این حملات در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد، اما طی ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافته و به برنامه ای دائمی تبدیل شده است.