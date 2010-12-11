به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سیدمحمد شروین اسبقیان در مجمع عمومی و سالانه هیئت بدمینتون استان اظهار داشت: عملیات ساخت این خانه پایان یافته و به دنبال وصل انشعابات این خانه هستیم تا سال آینده از آن بهره‌برداری شود.

وی اضافه کرد: توسعه ورزش قهرمانی با رویکرد علمی و فرهنگی، توسعه بدمینتون همگانی در بین خانواده‌ها، توسعه ورزش بدمینتون در مدارس و دانشگاه‌ها با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، حضور باشگاه‌های استان در لیگ‌های کشوری، به کارگیری مربی خارجی و طراز اول در استعدادیابی و پرورش نسل جدید بدمینتون استان و در نهایت حضور سفیران آذربایجان شرقی در قالب تیم ملی در المپیک لندن از اهداف مشترک هیئت و اداره کل تربیت‌بدنی این استان است.

وی، حضور محمدرضا زنوزی در راس مدیریت هیئت بدمینتون استان را فرصتی طلایی برای ورزش استان دانست و گفت: هیئت‌های ورزشی سراسر کشور به وجود خیران ورزشی نیاز دارند و هیئت بدمینتون آذربایجان شرقی، با همت و تلاش مضاعف و عملیاتی کردن برنامه‌های خود می‌تواند از خدمات و اندیشه‌های ورزشی مدیریت هیئت بدمینتون استان بهره‌های کافی را ببرند.

مدیرکل تربیت‌بدنی آذربایجان شرقی در این مجمع خواستار میزبانی رقابت‌های بین‌المللی جام فجر و یک دوره رقابت بین‌المللی در سال 1390 به میزبانی خانه بدمینتون تبریز شد.

مجمع عمومی و سالانه هیئت بدمینتون استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس فدراسیون، رئیس هیئت و اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره کل تربیت‌بدنی برگزار شد.