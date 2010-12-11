وضعیت هوای البرز همچنان در حالت هشدار قرار دارد

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هوای این استان از سه شنبه شب هفته گذشته از وضعیت اضطرار خارج شد و در وضعیت هشدار قرار گرفت و غلظت آلاینده ها افزایش یافته است.

این کارشناس در خصوص چگونگی ارزیابی میزان غلظت آلاینده ها اظهار داشت: شاخص پی اس آی به عنوان شاخص استاندارد آلودگی هوا یکی از مهمترین معیارهای سنجش آلودگی است و اگر شاخص فوق بین 50 تا 100 باشد وضعیت هوا سالم است و در صورتیکه این شاخص کمتر از 50 گزارش شود هوا پاک است.

پسندیده خاطرنشان کرد: در صورت قرار گرفتن شاخص فوق بین 100 تا 250 آلودگی در وضعیت هشدار قرار دارد و در حالتی که این شاخص میزانی بیشتر از 250 و کمتر از 350 را نشان دهد وضعیت اضطراری گزارش می شود و بیشتر از 350 نیز مرحله بحران است.

شهروندان در وضعیت هشدار نیز به کاهش آلودگی هوای استان کمک کنند

این مسئول از شهروندان خواست در وضعیت هشدار نیز با رعایت اصول به کاهش آلودگی هوای استان کمک کنند.



دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای البرز تنظیم موتور خودروها را موجب کاهش 20 درصدی آلودگی هوا دانست و از شهروندان خواست در مصرف سوخت و وسایل گرمایشی نیز با استفاده بهینه در کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت مشارکت کنند.

پسندیده گفت: در این شرایط باید از روشن کردن آتش، عملیات قیرکاری، خروج غیرضروری از منزل و ... خودداری شود.