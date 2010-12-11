سامانی پور بخشدار مرکزی شهرستان ساوجبلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ با صدور حکمی از سوی استاندار، فتح الله سامانی پور بعنوان بخشدار جدید بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ انتصاب شد.

سامانی پور که از هم اکنون سکان هدایت بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ را به دست گرفته است پیش از این در اداره آموزش و پرورش این منطقه عهده دار معاونت آموزشی بوده است.

با انتصاب جدید، مراسم تودیع و تقدیر از خدمات پنج ساله این بخش به بخشداری محسن سیرایی نیز برگزار شد.

بخش مرکزی این شهرستان با دارا بودن نزدیک به 110 هزار نفر جمعیت از سه شهر و 24 روستا تشکیل شده است.

ساوجبلاغ از جمله بخش هایی است که با تصویب استان البرز در شمار شهرستان های این استان قرار گرفته است. این شهرستان از شرق به کرج،‌ از جنوب به اشتهارد،‌ از غرب به آبیک و از شمال به نوشهر و الموت قزوین منتهی می گردد.