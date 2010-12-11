به گزارش مهر از ورایتی فیلم وسترن " شهامت واقعی" جدیدترین ساخته جوئل و ایتن کوئن جشنواره امسال برلین را افتتاح میکند.
دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین در این باره گفت : برادران کوئن تجسم سینمای مستقل آمریکا هستند. فیلم " شهامت واقعی" هم با توجه به سبک ویژه این دو برادر به ویژه در زمینه طنز و روایت های نامتعارف میتواند افتتاحیه مناسبی برای جشنواره برلین باشد.
"شهامت واقعی" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته جان پورتیس که جف بریجز ، مت دیمن ، جاش برولین و هیلی استاینفلد در آن نقش آفرینی کرده اند.
این رمان پیشتر در سال 1969 نیزبه کارگردانی هنری هاتاوی و بازیگری جان وین ، رابرت دووال و دنیس هاپر مورد اقتباس سینمایی قرار گرفتهبود.
شصت و یکمین دوره جشنواره برلین روز 10 فوریه 2011 ( 21 بهمن) با نمایش این فیلم خارج از مسابقه کار خود را آغاز میکند.جشنواره برلین 20 فوریه ( اول اسفند) به کار خود پایان میدهد.
