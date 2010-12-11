نخبگان مسئولان را در اجرای هدفمند کردن یارانه ها یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده ظهر شنبه در گردهمایی نخبگان و برگزیدگان استان یزد که با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ ها اظهار داشت: بیان دقیق اهداف این قانون و پاسخگویی به سئوالات و رفع ابهامات اقشار مختلف جامعه، توسط نخبگان در اصل کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اساسی ‌ترین طرح ‌های راهبردی اقتصادی کشور و اجرای آن به سود کشور و همه مردم است و نخبگان باید در کمک به دولت و نظام نقش ‌آفرینی کنند.

فلاح ‌زاده ادامه داد: اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از خواسته‌ های اصلی رهبر معظم انقلاب، دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی و منافقان به دنبال تخریب، شبهه ‌افکنی و تبلیغات علیه این قانون هستند.

استاندار یزد نیز بیان داشت: در اجرای این قانون، یارانه‌ ها حذف نشده، بلکه هدفمند می‌شوند و این موضوع لازم است برای مردم تشریح شود.

فلاح‌ زاده افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها، توزیع عادلانه یارانه‌ها، تحقق عدالت اجتماعی، گسترش نظام تامین اجتماعی، کاهش چشمگیر قاچاق کالا و سوخت، بهبود شاخصهای زیست محیطی و توسعه زیرساختها را به دنبال دارد.

استاندار یزد برای نمونه به اثرات اجرای این قانون در قیمت نان اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها، گندم در کل کشور تک نرخی می‌شود و نان با قیمتی که وزارت بازرگانی مشخص می‌کند، عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب از قیمت نان آزادپز کاسته و به قیمت نان یارانه‌ای افزوده می‌شود و قیمت‌ها در یک سطح نگه داشته می ‌شوند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد.