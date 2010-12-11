  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

محوطه قصر غازان خان تبریز میزبان سوگواران عاشورا شد

محوطه قصر غازان خان تبریز میزبان سوگواران عاشورا شد

تبریز - خبرگزاری مهر: محوطه قصر غازان خان در منطقه "شنب غازان" تبریز با طراحی و ساخت ماکت حرمین شریفین ابا عبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) میزبان عزاداریهای ایام محرم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، قادر نجفی مجری و طراح این مجموعه افزود: این محوطه با وسعت بیش از سه هزار متر مربع با طراحی و ساخت فضای بین الحرمین و نصب پرچم حضرت سید الشهدا(ع) هر روز شاهد حضور هزاران نفر از امت عزادار حسینی است.

وی به فضای تاریخی این محل اشاره کرد و افزود: این مکان قصر تاریخی غازان بوده که امسال برای اولین بار به عنوان تکیه عزاداری اباعبدالله آماده سازی شده است.

به گفته وی، این مجموعه با نصب علمهای بارگاه امام حسین(ع) و ساخت و نصب ماکت ضریح امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در اندازه واقعی با استقبال بی نظیر مردم همراه بود هاست.

نجفی محل این تکیه را محوطه پشت مسجد امام حسین(ع) شنب غازان ذکر کرد و افزود: علیرغم دوری این منطقه از سایر مراکز مذهبی و معنوی تبریز مردم از اقصی نقاط تبریز به این مکان آمده و عزاداری از غروب تا ساعات نیمه شب ادامه می یابد.

کد مطلب 1208425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها