محوطه قصر غازان خان تبریز میزبان سوگواران عاشورا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، قادر نجفی مجری و طراح این مجموعه افزود: این محوطه با وسعت بیش از سه هزار متر مربع با طراحی و ساخت فضای بین الحرمین و نصب پرچم حضرت سید الشهدا(ع) هر روز شاهد حضور هزاران نفر از امت عزادار حسینی است.

وی به فضای تاریخی این محل اشاره کرد و افزود: این مکان قصر تاریخی غازان بوده که امسال برای اولین بار به عنوان تکیه عزاداری اباعبدالله آماده سازی شده است.

به گفته وی، این مجموعه با نصب علمهای بارگاه امام حسین(ع) و ساخت و نصب ماکت ضریح امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در اندازه واقعی با استقبال بی نظیر مردم همراه بود هاست.

نجفی محل این تکیه را محوطه پشت مسجد امام حسین(ع) شنب غازان ذکر کرد و افزود: علیرغم دوری این منطقه از سایر مراکز مذهبی و معنوی تبریز مردم از اقصی نقاط تبریز به این مکان آمده و عزاداری از غروب تا ساعات نیمه شب ادامه می یابد.